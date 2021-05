L'alt Empordà farà visitables 65 monuments en format 360° digital

l'Alt Empordà farà visitables 65 monuments amb imatges en 360 graus a través d'una aplicació mòbil. És un projecte que engloba tota la demarcació i que també inclourà peces patrimonials en tres dimensions. Parlarem amb el senyor Agustí Badosa, conseller comarcal de turisme del consell comarcal de l'Alt Empordà.

-D'on surt aquesta idea de digitalitzar i fer aquestes imatges en 360 graus i en 3D?

Les pràctiques amb les visites que fem arreu i al llarg del temps han anat canviant perquè els costums també han canviat. Aquesta idea és un projecte Europeu que presentem com a consell comarcal conjuntament amb altres i també amb el suport de la Diputació de Girona i es diu competitivitat territorial. Un dels nostres objectius és fer valdre el nostre patrimoni (no només el religiós) i mostrar aquests senders que es fan a peu o amb bicicleta amb les noves tecnologies. Aquesta proposta la tenim molt avançada i a finals d'any veurà completament la llum amb aquesta aplicació a través de mòbil, tauletes i tot el que tinguem per poder accedir a aquests llocs patrimonials.

-També es reprodueixen peces de museu en 3D?

Sí perquè també ens passa el mateix, malauradament aquests monuments els tenim tancats i pensem que està molt bé que es puguin digitalitzar i que siguin integrats en 3D o 360 graus per poder-los gaudir a través d'aquesta aplicació.

-En un futur serà compatible visitar-les i també fer-ho a través de l'aplicació?

Sí que continuarà sent compatible, l'efecte pandèmia sí que té una certa incidència en aquest projecte, però en el moment que torni la normalitat ,aquest projecte tindra tota la vigència del món i l'usuari que passi per allà podrà escanejar codis QR.