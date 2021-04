Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Molts dels problemes que patíem a llarg termini abans de la pandèmia, tornaran quan tot passi, com és el canvi climàtic, en concret els microplàstics dels mars i oceans. Un altre dels aspectes que preocupa és la decisió que ha pres Japó, després de deu anys del desastre nuclear a la planta de Fukushima, començarà amb els treballs per a l'alliberament de l'aigua radioactiva residual a l'oceà, mentre creix la preocupació dels països veïns. És un procediment segur per al món? Parlarem amb el Dr. Josep Lloret, membre de l'institut d'ecologia aquàtica de la UdG.

Milers de professionals sanitaris continuen esperant una plaça Catalunya de la convocatòria que es va realitzar el 2018. Parlarem amb el David Terribas vicesecretari general de metges de Catalunya.

-Ja han passat tres anys.

<< Sí, ha passat molt de temps, però recordem que aquestes oposicions massives van vindre vinculades fa recomanacions de la comunitat econòmica europea. Això va requerir que es fessin unes oposicions que havien de començar a arreglar el problema, però aquestes oposicions s'han eternitzat sense motius.>>

Es habitual utilizar la forma ‘error garrafal’ para hacer referencia a algún tipo de equivocación que se considera de gran importancia. El vocablo ‘garrafal’ le confiere al término ‘error’ el aumentativo que hace que esta expresión tenga la connotación de grande, descomunal.

Garrafal proviene de ‘garrofal’, un fruto de menor calidad que nace en los guindos y los cerezos y que es de un tamaño algo mayor y menos tierno que las propias guindas y cerezas.

El gobierno tiene como objetivo que la gente se jubile más tarde de lo previsto con un cheque valorado en 12.000 euros.

Hay muchas dudas sobre la eficacia de esta medida, sobre todo para aquellas profesiones en las que el desgaste físico es mayor. Los expertos no creen que esta medida acabe convenciendo a esos profesionales para alargar su vida laboral.

En Migdia en COPE Cataluña hemos hablado con Jordi Andreu, profesor de finanzas en OBS Business School, sobre el tema "Esta medida sí podría tener cierto efecto en aquellas profesiones donde ya ahora se alarga de facto la edad de jubilación como profesores, médicos o jueces, pero no creo que acabe teniendo un impacto importante en el global de las personas que vayan a jubilarse.