17.000 interins esperen plaça a l'ICS des de 2018

Milers de professionals sanitaris continuen esperant una plaça Catalunya de la convocatòria que es va realitzar el 2018. Parlarem amb el David Terribas vicesecretari general de metges de Catalunya.

-Ja han passat tres anys.

<< Sí, ha passat molt de temps, però recordem que aquestes oposicions massives van vindre vinculades fa recomanacions de la comunitat econòmica europea. Això va requerir que es fessin unes oposicions que havien de començar a arreglar el problema, però aquestes oposicions s'han eternitzat sense motius.>>

-La pandèmia podria ser un dels motius?

<< Teníem un marge de maniobra previ a la pandèmia per resoldre aquestes oposicions.>>

Moltissímes persones s'han vist afectades.

<< 17.000 van ser les persones que es van presentar i hi havia unes 8.000 places disponibles. En el cas dels metges les places estaven al voltant de dos mil persones. L'únic que podem tindre clar a escala numèrica, és que sí en el 2018 hi havia la precarietat i es volien resoldre unes oposicions que no s'han pogut acabar, actualment estem molt pitjor quant a l'eventualitat.>>

-La unió europea va recriminar al nostre país un abús de la temporalitat i ara està passant exactament el mateix al sector de la sanitat?

<< Estem parlant de la recomanació esta per sota del 8% que és aquell que ens permet donar cobertures a les absències, les baixes, cursos formatius, les vacances o el reforç de les plantilles. Per això justifiquen que ha d'haver-hi un mínim de persones que puguin estar amb contractes eventuals.>>