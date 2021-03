Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Avui dia 22 de març és el dia mundial de l'aigua, un bé molt preuat i que sovint no és suficientment valorat, sobretot en els països occidentals on obrim l'aixeta i tenim aigua. Des del punt planetari podríem considerar l'aigua com tot un luxe. Parlarem sobre el tema amb el Xavier Martínez director de la unitat de tecnologia d'aigua, aire i sòls del centre tecnològic Euracat.

Es gracias a la lignina una sustancia química natural muy abundante en el mundo vegetal (recordemos que el papel proviene de los árboles).

La lignina es altamente oxidante (de ahí que las hojas de los libros antiguos se amarilleen) y cuando empieza a descomponerse desprende un característico olor, que no es nada desagradable. Curiosamente, entre sus peculiaridades, ese polímero tiene una estrecha relación con la vainilla. Nos explica Alfred López

<< Són onze cançons que representen una mica la meva vida musical d'ençà que vaig començar l'any 2000 passant per les etapes més importants de la meva vida i de la meva carrera, des del Canto del loco, l'etapa del Pescao i fins a la d'ara de David Otero. He triat les cançons que més emocionaven de totes aquestes etapes, he trucat amics que ho fan molt bé i junts hem creat una espècie d'equip. Aquestes cançons que hem triat són les que diuen una mica com sóc.>>

En el programa d'avui parlarem d'una història de superació, són aquestes històries que t'omplen i veus que quan hi han ganes de fer coses i intenció de superar-se a un mateix, sempre s'arriba a la meta. Estem parlant del documental que s'estrena demà i per tots els públics el dia 24 de març "La cumbre és el camino" tracta sobre la història de la primera expedició al camp base de l'Everest de tres nois amb discapacitat intel·lectual. Parlarem amb el director d'aquest film Alvaro Sanz.

D'on surt la idea de fer aquest documental?

<< La idea és una mica de la improvisació, és com a mi m'agrada que passin les coses. En veritat, Olympus què és la càmera històrica fotogràfica em va encarregar unes fotos per provar un prototip de càmera que sortia al mercat. Havia d'acompanyar a un alpinista reconegut internacional que va intentar fer l'Everest sense oxigen a l'hivern. Quan s'havia confirmat que estava dins del projecte un mes abans de marxar i en una reunió em vaig assabentar que anaven tres nois més amb discapacitat intel·lectual amb els seus monitors i que volien anar al camp base. Llavors jo vaig voler també explicar la seva història i vaig decidir emportar-me un equip per rodar un documental.>>