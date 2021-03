Dia mundial de l'aigua. Quines són les darreres innovacions per a la gestió de l'aigua?

Avui dia 22 de març és el dia mundial de l'aigua, un bé molt preuat i que sovint no és suficientment valorat, sobretot en els països occidentals on obrim l'aixeta i tenim aigua. Des del punt planetari podríem considerar l'aigua com tot un luxe. Parlarem sobre el tema amb el Xavier Martínez director de la unitat de tecnologia d'aigua, aire i sòls del centre tecnològic Euracat.

Podríem valorar com un luxe el fet d'obrir l'aixeta i tenir aigua?

<< Efectivament, la disponibilitat d'aigua és una cosa que no és evident i ja no només tenir aigua en un territori sinó també tenir la infraestructura perquè pugui arribar en unes condicions saludables i amb una disponibilitat adequada als llocs de consum.>>

Gràcies a les tecnologies es van innovant les tècniques amb relació a la gestió de l'aigua. Quines tenim ara i com avançarem cap al futur?

<< Hi ha una cosa que comença a estar molt instaurada i es tracta de la tecnologia de la "dessalinitzadora" amb un cost energètic relativament baix. Podem donar aigua que té un contingut de sal molt elevada i convertir-la en una aigua potable. És una tecnologia que avui dia funciona a la ciutat de Barcelona.>>

És un procés car?

<< És relativament barat en comparació amb la potabilització de l'aigua que ens ve del riu, però en un entorn d'escassetat d'aigua, és un procés barat en comparació amb els efectes derivats de no tenir aigua.>>

Quin percentatge d'implementació hi ha ara mateix respecte a l'energia verda i un ús sostenible de l'aigua?

<< A Catalunya som un país on el nostre consum per persona en litres d'aigua és baix, hem avançat molt i som més conscients que l'aigua és un bé preuat i per tant hem de fer un ús racional, però sempre hi ha marge per la millora.>>