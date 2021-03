"La cumbre es el camino" la primera expedició a l'Everest de tres nois amb discapacitat intel·lectual

En el programa d'avui parlarem d'una història de superació, són aquestes històries que t'omplen i veus que quan hi han ganes de fer coses i intenció de superar-se a un mateix, sempre s'arriba a la meta. Estem parlant del documental que s'estrena demà i per tots els públics el dia 24 de març "La cumbre és el camino" tracta sobre la història de la primera expedició al camp base de l'Everest de tres nois amb discapacitat intel·lectual. Parlarem amb el director d'aquest film Alvaro Sanz.

D'on surt la idea de fer aquest documental?

<< La idea és una mica de la improvisació, és com a mi m'agrada que passin les coses. En veritat, Olympus què és la càmera històrica fotogràfica em va encarregar unes fotos per provar un prototip de càmera que sortia al mercat. Havia d'acompanyar a un alpinista reconegut internacional que va intentar fer l'Everest sense oxigen a l'hivern. Quan s'havia confirmat que estava dins del projecte un mes abans de marxar i en una reunió em vaig assabentar que anaven tres nois més amb discapacitat intel·lectual amb els seus monitors i que volien anar al camp base. Llavors jo vaig voler també explicar la seva història i vaig decidir emportar-me un equip per rodar un documental.>>

I ells com es van prendre que s'expliqués la seva història?

<< El primer que vaig fer va ser trucar aquesta associació d'Albacete, presentar-me i explicar la meva idea. Van acceptar i vaig baixar a Albacete per conèixer als tres nois perquè tot fos menys fred.>>

Aquest any va ser un dels hiverns més freds per la zona de l'Himàlaia.

<< Això ens deia la gent d'allà, que havia sigut un invent molt fred i que no trobaríem neu a moltes zones i realment va haver-hi jornades extremes on no surti el sol ja estava tot glaçat fins i tot l'equip.>>

Com vas veure els nois a l'Himàlaia?

<< Va ser molt maco veure el seu progrés, jo no els coneixia personalment, tenen entre 22 i 25 anys i la veritat és que el més increïble és l'evolució que van anar fent. Des del primer dia que es troben amb una càmera davant i quan es van adonant que són els protagonistes d'una cosa important.>>