David Otero torna amb "Otero y Yo"

David Otero està presentant el seu nou disc "Otero y yo". Ens explica més detalls en el programa d'avui.

Que què trobarem en aquest nou disc?

<< Són onze cançons que representen una mica la meva vida musical d'ençà que vaig començar l'any 2000 passant per les etapes més importants de la meva vida i de la meva carrera, des del Canto del loco, l'etapa del Pescao i fins a la d'ara de David Otero. He triat les cançons que més emocionaven de totes aquestes etapes, he trucat amics que ho fan molt bé i junts hem creat una espècie d'equip. Aquestes cançons que hem triat són les que diuen una mica com sóc.>>

Has marcat una generació amb la teva música.

<< Jo no ho veig així i tampoc és una cosa que em passi pel cap. Un és conscient que les seves cançons han format part de la vida de la gent, però jo crec que sempre els protagonistes seran les vivències que ha tingut la gent, la música senzillament els ha acompanyat durant aquell moment. Sí que és veritat i no es pot negar és que forma part de la banda sonora de la vida de molta gent i d'això em sento molt orgullós.>>

Un es pot sentir més ple més orgullós quan truca amics per col·laborar i et responen com Dani Fernández.

<< Totalment, et sents molt bé quan saps que hi ha molta gent a la indústria de la música que el respecte i l'estima.>>

A més a més dels temes principals de "Otero y yo" el format físic ve amb un altre disc, "Otero y yo +" amb material exclusiu, què trobarem?

<<Són algunes cançons que no volíem que es quedessin fora i que hem decidit afegir entre tots i ja de pas tenir un detall amb la gent que compra el disc físic.>>