Massificació de excursionistes a la Pica d'Estats

Per qualsevol alpinista , un dels sus objetius mès desitjats es pujar a la Pica d’Estats, degut a que es la montanya més alta de Catalunya i, probablement, tambè la més dura. Els seus camins es converteixen els caps de semana en autèntiques processons de excursionistes amb una única idea: fer el cim de Cataluña.

La direcció del Parc Natural de l’Alt Pirineu regularà l’accés de visitants per evitar la massificació en muntanyes com la Pica d’Estats. La decisió arriba després que aquest diumenge es fes viral un vídeo a Twitter en què es veien desenes de persones fent cua per fer-se una foto al cim.

Els responsables del parc també denuncien la massificació d’autocaravanes i algunes activitats dels excursionistes que no estan permeses, com ara banyar-se en estanys alpins.

A Twitter, el parc també ha adjuntat una fotografia que mostra una munió de gent a la tartera baixant del pic de Sotllo. Un hàbitat de la sargantana pallaresa, una espècie protegida i en perill d’extinció. Sobre les mesures restrictives que es volen aplicar a partir d’ara, l’entitat no ha donat més detalls, però ha precisat que la regulació es farà d’acord amb el poble d’Àreu, al Pallars Sobirà, per evitar que es col·lapsin els aparcaments.

Recordeu que a la montanya tambè heu de portar la mascareta,mantenir la distància de seguretat i rentar les mans. Si teniu algún tipus de problema porteu un telèfon mòbil i en cas d'una urgència truqueu sempre al 112 emergències de la Generalitat.

