Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra.

Descobert un programa secret de Facebook que permetria a usuaris vip saltar-se les regles

Facebook tenia un programa intern secret que permet a milions d'usuaris vip (atletes, polítics i altres celebritats) saltar-se les normes de la xarxa social sense conseqüències.

L'existència d'aquest programa conegut internament com XCheck liquida un dels pilars de Facebook, que fins ara s'havia vanagloriat de tractar a tots els seus clients per igual independentment de la seva popularitat o estatus.

Per a qualsevol altra companyia això seria un escàndol, però veient l'historial de Facebook sembla que només és més.

En els documents aportats pel diari estatunidenc The Wall Street Journal, que diu tenir més material intern sobre Facebook, s'afirma que el programa XCheck està destinat a evitar problemes de relacions públiques per eliminar fotos, publicacions o altres continguts d'usuaris populars o influents.

Microsoft tria Barcelona per al seu nou hub d'I+D especialitzat en l'aplicació de IA en la web

Microsoft ha triat Barcelona per a instal·lar un nou hub d'I+D “especialitzat en l'aplicació de tecnologies d'Intel·ligència Artificial per a la millora de l'experiència d'usuari en la web”,

El centre de recerca serà un dels vuit que té a nivell mundial la divisió WebXT (Web Experiences Team) de Microsoft, que se centra en el desenvolupament d'experiències d'usuari avançades basades en l'ús de la Intel·ligència Artificial (IA) i l'aprenentatge profund.

El centre de Barcelona estarà format per una plantilla de 30 empleats. El grup, que té com a objectiu atreure talent de tots els països d'Europa, equip de Search & AI que lidera Jordi Ribas, vicepresident corporatiu de Microsoft és la major agrupació de WebXT i contribueix al desenvolupament de múltiples productes de Microsoft, incloent Windows, Azure o Bing.

Avui Apple presenta les seves novetats

la Keynote d'Apple d'avui per als nous iPhone que s'espera que es mantinguin els quatre models de 2020: mini, estàndard, Pro i Pro Max.

Aquests nous mòbils pel que sembla vindrien de la mà de un nou model de *AirPods, que seria la tercera generació de els auriculars completament sense fils.

L'altre protagonista esperat és el Apple *Watch Sèries 7. Un altre dispositiu que pel que sembla sí que sofrirà un gran canvi estètic que afectarà la grandària i a la forma.