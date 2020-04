"Dales un aplauso", la iniciativa solidària de la Federació de Càmpings del Mediterrani

"Dales un aplauso" és una iniciativa solidària de la que avui hem volgut parlar a Migdia Cope Catalunya i Andorra. Neix de la Confederació de Càmpings del Mediterrani. Àngels Ferrer és la presidenta de Càmpings del Mediterrani, i ens ha volgut explicar en què consisteix aquesta iniciativa: "Dales un aplauso es una campanya solidària en la que participen les confederacions de càmpings de Girona, de Lleida, de Tarragona, CAstelló, València i Alacant. La finalitat és fer una aportació solidària, ajudar danvat la crisi sanitària que estem vivint en aquests moments. Els protagonistes avui dia són el personal sanitari. Vam estar pensant com podria el nostre sector ajudar i agrair tota la gent que està lluitant contra el Coronavirus. Vam pensar que com que ells ara mateix no poden compartir hores amb la seva família, que porten un ritme frenètic, doncs nosaltres els estem oferint els nostres establiments, disfrutant de la natura, apartaments, bungalows, parcel.les... A través del nostre web, del nostre twitter, és on el personal sanitari es pot inscriure. I la iniciativa no va només al personal sanitari, sinó que s'adreça a totes els herois d'aquests dies.Pot ser un empleat d'un supermercat que cada dia quan vas a comprar et rep amb un somriure darrera la mascareta, un taxista que t'ajudi en un moment determinat, un veí que s'ha preocupat d'un matrimoni gran i els ha fet les compres..

"Ja estem rebent històries molt conmovedores. Ara mateix tenim més de 2000 inscrits. Dels 257 campings ja tenim 57 que han ofert estades. La campanya va creixent gràcies a la difusió i cada vegada la solidaritat del sector va a més"