A on es cuinen els millors calamars a la romana de les comarques de Girona?

Els calamars a la romana del Cafè Terrassans de Blanes han estat escollits com els millors de les comarques gironines segons una enquesta popular realitzada per la publicació gastronòmica Va de Gust. Amb més d'un miler de participacions en l'enquesta, el Cafè Terrassans va obtenir un 37% dels vots totals. D'aquesta manera va obtenir la millor nota entre els locals gironins i, a més, la segona millor nota a escala de Catalunya. Parlarem amb l'Ester a botes del Cafè Terrassans.



-Com es fan uns calamars a la romana perfectes?



Després de molts anys és un agraïment aquest reconeixement. Intentem cada dia millorar-los i per nosaltres evidentment són molt bons, però el que volíem és que la gent digués que tal eren i sembla que han agradat.



-Com vau entrar en aquest concurs?



És un concurs titular, és a dir, es va proposar a veure si tothom ajudava per trobar els millors calamars de Catalunya i en aquesta proposta la gent va suggerir diferents locals de tot Catalunya on es podia menjar calamars a la romana i de tots aquests locals van triar els deu més suggerits i a partir d'aquí van començar unes votacions que van durar dos dies i en el nostre cas vam aconseguir el segon lloc.



-Quants prepareu al llarg d'una jornada?



La producció varia molt depenent de si és entre setmana o cap de setmana i evidentment també després de la pandèmia le quantitats han variat molt. És un procés laboriós en el sentit que el calamar s'ha de netejar, tallar, coure'l i el que pugui trigar a fer-se.