COVID, desconfinamiento i cuarentena són algunes de les noves paraules afegides al diccionari de la RAE

Avui a Migdia Cope CATALUNYA I Andorra volem recollir les noves paraules del diccionari digital de la RAE. COVID , coronavirus , desconfinamiento i cuarentenar són algunes de les noves paraules afegides a la versió digital del diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola. En total, l’actualització inclou 2.557 mots nous acceptats, entre els quals també hi ha paraules que no tenen res a veure amb la pandèmia, com ara fascistoide (persona que tendeix al feixisme o a l’autoritarisme), parafascista (que té similituds amb el feixisme) i macho alfa (mascle dominant en un grup d’animals socials). Entre les novetats, també hi ha emoji , el diminutiu d’emoticona que des de fa uns anys és part del dia a dia de la nostra comunicació via missatgeria instantània. També s’hi recullen els mots intifada , finde (com a diminutiu de fin de semana), i el terme troll , per definir una persona que es riu de tot a les xarxes socials.

Com a novetat, també s'hi ha inclòs la paraula provida , per parlar de les persones que estan en contra de l'avortament o de l'eutanàsia.