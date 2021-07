Com és la migdiada perfecte?

És present en parts del sud d'Europa i Hispanoamèrica, però també a la Xina, Taiwan, Filipines, l'Índia, Orient Mitjà i Àfrica del Nord. Aquesta paraula ve de l'hora sisena romana, que designa l'hora solar sisena, corresponent a les 12 del migdia. Respecte al temps, aquesta pot variar des de 20 minutos a 4 hores, és a dir, al voltant de les 14 h., moment en el qual es feia una pausa de les labors quotidianes per a descansar i reposar forces.

La migdiada també té una explicació biològica

És una conseqüència natural del descens de la sang després del menjar des del sistema nerviós al sistema digestiu, la qual cosa provocava una consegüent somnolència. Tenint en compte el copioses que solen ser els menjars espanyols enfront d'altres rutines i règims alimentosos europeus que distribueixen els menjars abundants més cap al principi de la jornada, i a la pròpia cronobiología: independentment d'haver menjat o no, la depressió postprandial és un element que sorgeix després d'aproximadament vuit hores després del despertar.

D'altra banda, en els tròpics, llocs colonitzats per Espanya, i a la mateixa Espanya, situada al sud d'Europa, en aquest lapse és quan fa més calor, i fins i tot els animals retornen als seus caus per a descansar.

No sols ha una explicació biològica, sinó de dormir la migdiada està en els nostres gens. Un nou estudi de l'Hospital General de Massachusetts va descobrir que un total de 123 parts del genoma humà tenen relació amb la migdiada i influeixen en la decisió d'una persona de dormir la migdiada o no. És a dir, hi ha algunes persones que, segons la seva genètica, són més propenses a dormir la migdiada que unes altres.

La migdiada ideal

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el doctor Francesc Segarra, somnòleg i director de la clínica de la son del doctor Estivill "Una migdiada sens dubte és beneficiosa. El temps ideal és d'uns 20 minutos, no més. És veritat que una vegada et despertes el cos et demana més però cal activar-se" ens explica Segarra.

Està demostrat científicament que una migdiada de no més de 30 minuts. Més temps pot trastocar el rellotge biològic natural i causar insomni a la nit. Millora la salut en general i la circulació sanguínia, encara que això és discutible: hi ha estudis epidemiològics seriosos que afirmen que fomenta l'infart de miocardi i prevé l'aclaparament, la pressió o l'estrès.

A més, afavoreix la memòria i els mecanismes d'aprenentatge i proporciona la facultat de prolongar la jornada de treball en poder-se resistir sense somni fins a altes hores de la nit amb poca fatiga acumulada.