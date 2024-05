El desconocido trabajo de Carlos Sobera antes de su salto a Telecinco: "Era exigente"

Dicen de Carlos, vamos lo dice su mujer, Patricia, que si quieres que te escuche o que sea un buen interlocutor hay que encenderle el tally.

El tally es la lucecita roja que te dice en la tele o en la radio que estás en directo. Supongo que porque nació para ser artista o eso quiso ser siempre. Pero antes de que triunfase, Carlos Sobera hizo más cosas.

Sobera, al comienzo de su intervención, explica que daba clase de Derecho de la Publicidad. Disfrutó mucho siendo profesor y siempre dice que aprendió mucho de sus alumnos. "Lo pasamos muy bien durante diez años y siempre cuento con orgullo que era de los pocos profes que siempre estaba en todas las orlas. Era exigente. Les decía que tenían que salir bien de la facultad y tomárselo en serio".

Los estudiantes, por principio, "creo que esto es una norma de la naturaleza, tratan de echarle un pulso a aquel que ejercitan el poder. Entonces, todo el rato intentan ver tus debilidades y ponerte a prueba. Yo hacía poco tiempo que había salido de la facultad. Y eso me hizo sentir más cómplice".

Carlos Sobera siempre quiso ser actor y entró en la universidad con la intención de serlo en un futuro. Para él, "fue un refugio. Me di cuenta de que tenía que dejarlo por dos motivos: un día, se me olvidó ir a un examen. Ahí me di cuenta que estaba más entregado a mi vocación. Y luego, cuando empecé a hacer 'Al salir de clase'", cuenta.

El presentador, con Alberto Herrera, presenta sus memorias en 'Herrera en COPE' y realiza un recorrido por sus comienzos en la pequeña pantalla. "Fue un tormento. Hice un programa para adictos a la informática y el problema es que teníamos un buen realizador que decía que teníamos que decir los textos como si nos lo supiéramos de verdad. Nada de teleprompter. Y había que aprenderse unos tochos...", recuerda.





Sobera ha mencionado anteriormente 'Al salir de clase'. Le hizo una cobra a Elsa Pataky. "No se lo hubiese hecho nunca. Fue cosa del guion. No se habría librado del beso. Y presumo de ello. Poca gente puede decir que le ha hecho la cobra a Elsa Pataky", asegura.

La gente le confundía con el personaje mientras estaba por la calle. "Me decían que dejase de machacar a Luisa. En Barakaldo, me seguía una chica. Cuando llego al portal, llamo al timbre para que abra mi madre y lejos de pedirme un autógrafo me decía que si ahí vivían mis hijos en la serie. Le dije que eso era ficción".

Se dio cuenta así, que hay muchas personas que confunden ficción con realidad.

"El programa, al principio, hacía audiencias escasísimas"

¿Y cómo es apuntarse al paro? Ironiza el presentador diciendo que es muy divertido, pero que se convirtió en una lección de humildad. "Recuerdo que, al acabar la serie, entré en un periodo de incertidumbre. Fui a la oficina tranquilo, relajado y todas las miradas se giraron a mí. Decían... si este sale en la tele".

'Quieres ser millonario', uno de sus grandes proyectos profesionales, no empezó teniendo una buena audiencia porque "coincidía con los partidos de Liga cuando hacían 40%. En el 99, un Betis-Sevilla hacía mucho dato. Contra los partidos de fútbol, el programa hacía audiencias escasísimas". Acabó la Liga y, poco a poco, esa audiencia fue subiendo.





No podíamos desaprovechar su paso por 'Herrera en COPE' para hablar sobre 'First Dates'. "Me parece una maravilla. Es un programa fantástico. No son actores. Todo es absolutamente real. Y a raíz de una conversación natural, van saliendo cosas. Hay que pensar que las 50 cámaras que hay son invisibles. Ellos se sienten tranquilos y relajados. Son todos personajes absolutamente auténticos. Son diferentes y no tienen ningún tipo de pudor".

Por último, Sobera asegura que siempre se pone de parte del que sufre tras una cita en 'First Dates'.