RENFE posa en marxa el seu AVE “low cost” BCN-Madrid

Renfe iniciarà a partir del 23 de juny el servei de l'AVE 'low-cost', l'AVLO, que s'havia de posar en marxa el 6 d'abril però es va haver de suspendre per culpa de la pandèmia.

Com a novetat, els trens, a més de fer la connexió entre Barcelona i Madrid, oferiran parades a Lleida, Tarragona, Girona i Figueres. En el primer moment, l'AVLO tindrà quatre circulacions diàries per sentit entre Madrid i Barcelona, ampliables segons l'evolució de la demanda. Aquest dimarts, i durant tres setmanes, Renfe posarà a la venda bitllets per aquests trens per 5 euros.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Antonio Carmona, portaveu de RENFE, "Ja han comprat bitllets gairebé 35 mil persones. Només es pot accedir a la seva compra a través de la web de AVLO, més endavant es podran adquirir a través de la web de RENFE. Totes les estacions tindran servei de AVLO." ens explica el portaveu de RENFE.

Preus ajustats

Per què es pot oferir un preu tan baix?, Carmona ens diu que "El preu és tan ajustat perquè hi ha serveis que es donen en AVE que no són aquí i això ens permet oferir preus molt ajustats. La liberalització del mercat, la competència ens farà millors a tots i serà un benefici per a l'usuari."

Els trens AVLO seran el servei d'alta velocitat de Renfe amb major capacitat de passatgers, amb 438 places per tren, un 20% més que els actuals trens. Seran combois, també, amb emissions zero i que circularan amb electricitat 100% renovable.

Inicialment, els AVLO no preveien parada a ciutats catalanes com Tarragona, Girona, Lleida o Figueres, però finalment Renfe ha canviat d'opinió tal i com ens ha explicat el seu portaveu.

La Generalitat havia demanat per carta que hi hagués parades en aquestes ciutats, cosa que també havia aprovat el Parlament en diverses resolucions.