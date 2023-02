Metges i Salut arriben a un acord i es desconvoquen les vagues d'aquesta setmana

Un acord entre els metges i Salut ha permès desconvocar la vaga prevista per a aquest dimecres, dijous i divendres. La vaga de dimecres i divendres havia de ser parcial, mentre que la de dijous estava prevista tot el dia.

El Departament de Salut i Metges de Catalunya han aconseguit aquest dimarts al vespre pactar millores per al col·lectiu de facultatius i el sistema sanitari.

El secretari general del sindicat mèdic, Xavier Lleonart, ha explicat que "les mesures generen prou confiança" per desconvocar la mobilització.

Entre els punts que ha destacat hi ha la creació d'una taula de diàleg bilateral entre facultatius i departament i "mesures urgents" per millorar les condicions laborals i els temps de consulta.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha assegurat que han "llegit bé" el malestar que hi ha en el sector i per això pensen accelerar el pla de mesures que ja hi havia previst en tots els àmbits professionals del sistema sanitari. Balcells ha parlat tant de millores de temps de visita com d'assumptes laborals que han d'anar lligats a partides pressupostàries.

"Estem contents que es desconvoqui la vaga sobretot per l'afectació que té entre la població", ha celebrat. El conseller assegura que s'han "delimitat molt les línies de treball"."És una feinada que tot just avui comença per arribar a grans acords i sortir de l'atzucac" que s'ha manifestat aquests dies i que ve de lluny, ha defensat.

Sis reunions de negociació

El departament i el sindicat majoritari entre els metges han arribat a un pacte després de sis reunions de negociació en els darrers dies i després de la vaga de la setmana passada, que va tenir una alta participació i mobilitzacions als carrers.

Aquest dilluns i dimarts les dues parts han estat negociant matí i tarda per discutir l'encaix jurídic de les propostes del personal sanitari.

Les últimes hores, les dues parts ja havien acostat posicions iconsensuat "un marc" sobre les "garanties d'aplicació" dels acords.

Finalment, i a petició de la conselleria, el sindicat havia renunciat a entrar a la taula de negociació amb els seus assessors jurídics.



L'augment de sou, el principal escull

El principal escull de les negociacions ha estat l'augment de sou. Segons Metges de Catalunya, el complement retributiu ha de ser lineal i es pot vehicular a través d'un acord de govern o un decret.

On hi havia més consens i punts acordats era en els canvis organitzatius que reclamen els metges per reduir la sobrecàrrega de feina, que Salut reconeix.