La Linterna COPE Catalunya i Andorra

El Síndic de Greuges demana un tancament progressiu dels centres d´educació especial.

Creu que a Catalunya cal començar a aplicar “ un nou model més inclusiu”.

María Jesús Larios,Adjunta d´Infancia del Síndic de Greuges

Els Bombers de la Generalitat adverteixen que aquest any es batran tots els rècords de rescats a la muntanya.

L´alta afluència de gent i les negligències dels muntanyencs fan créixer els rescats d´emergència.

Pere Plana Gomà,Sargent del GRAE (Grup d´actuacions especials)





¿ Perquè un Imserso a mig gas quan tots els potencials clients estàn vacunats ?.

Tornen els viatges per la gent gran. Un col.lectiu amb ganes de viatjar. Com seràn els viatjes? .Mesures anti Covid. En contrapartida a la supresió de viatjes de 15 dies ,s´augmenten per viatjar 8/10 dies.

Juan Barjau,expert en comercialització i distribució turistica. ( Critica el retall de places per viatjar)

El Col.legi oficial d´Enginyers Agrònoms de Catalunya, alerta de la manca d´Enginyers agrònoms a Catalunya per cubrir l´oferta laboral

Els enginyers són “imprescindibles” per a gestionar l´ ecosistema , la biodiversitat i els recursos naturals. Cada any falten uns 150 enginyers per cobrir llocs de treball.

Contxita Villar , Degana de COAEC ( Col.legi d´Enginyers Agrònoms)