La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

Això ens explica Antoni Torres, president de la FEFAC, a La Linterna Catalunya "En els últims mesos de pandèmia, els mitjans de comunicació han utilitzat i segueixen utilitzat amb freqüència la consideració “professional sanitari” per a referir-se al personal d'hospitals i centres d'atenció primària, excloent a la resta de professionals també sanitaris, com els farmacèutics." explica Torres "Aquesta incompleta apreciació pot comportar una falta de consideració al servei de salut que ofereixen les més de 22.000 farmàcies i més de 80.000 professionals sanitaris en tot l'Estat que són en la majoria de les ocasions el primer i últim punt de contacte, informació, consell i servei a les 2.300.000 persones que passen diàriament per les farmàcies, amb un professional sanitari, una cosa especialment fonamental en la situació de pandèmia."

Renfe iniciarà a partir del 23 de juny el servei de l'AVE 'low-cost', l'AVLO, que s'havia de posar en marxa el 6 d'abril però es va haver de suspendre per culpa de la pandèmia.

Com a novetat, els trens, a més de fer la connexió entre Barcelona i Madrid, oferiran parades a Lleida, Tarragona, Girona i Figueres. En el primer moment, l'AVLO tindrà quatre circulacions diàries per sentit entre Madrid i Barcelona, ampliables segons l'evolució de la demanda. Aquest dimarts, i durant tres setmanes, Renfe posarà a la venda bitllets per aquests trens per 5 euros.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Antonio Carmona, portaveu de RENFE, "Ja han comprat bitllets gairebé 35 mil persones. Només es pot accedir a la seva compra a través de la web de AVLO, més endavant es podran adquirir a través de la web de RENFE. Totes les estacions tindran servei de AVLO." ens explica el portaveu de RENFE.

Banyoles tornarà a tenir una programació de cinema estable 20 anys després que les últimes sales privades baixessin la persiana. En aquest cas, la iniciativa és de l'Ajuntament de Banyoles que ha optat per programar documentals i pel·lícules en català a l'auditori de l'Ateneu.

Aquest dijous 28 començarà la programació amb el passi d''Uno para todos', protagonitzada per David Verdaguer.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Miquel Cuenca, regidor de cultura de l'ajuntament de Banyoles "L'Ateneu es convertirà en un cinema dos dijous al mes fins l'abril, quan es preveu que les pel·lícules es comencin a fer els caps de setmana compaginant-ho amb la resta de propostes culturals que acull aquest equipament municipal." explica Cuenca.

Julius és una carretera d'històries des de molts i diferents punts de vista. Algunes autobiogràfiques altres amb centellejos de la realitat.

Aquí apareixen personatges rics, ambiciosos, somiadores, guionistes bojos, envejosos i un llarg etcètera. Tots i totes comparteixen alguna cosa en comú: l'olor de fracàs que desprenen. Des de l'est fins a l'oest dels Estats Units.

Aquest llibre de relats no va d'una altra cosa que d'espiar a través d'un espiell a personatges incompresos, una mica excèntrics i inadaptats a una societat que els ha donat l'esquena.