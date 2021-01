La FEFAC reivindica el tracte dels farmacèutics com a professionals sanitaris

La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) vol recordar que tant els farmacèutics llicenciats com els tècnics de farmàcia són, segons indica la legislació, “professionals sanitaris de les farmàcies”, per la qual cosa així han de ser considerats quan se'ls citi en les informacions.

Això ens explica Antoni Torres, president de la FEFAC, a La Linterna Catalunya "En els últims mesos de pandèmia, els mitjans de comunicació han utilitzat i segueixen utilitzat amb freqüència la consideració “professional sanitari” per a referir-se al personal d'hospitals i centres d'atenció primària, excloent a la resta de professionals també sanitaris, com els farmacèutics." explica Torres "Aquesta incompleta apreciació pot comportar una falta de consideració al servei de salut que ofereixen les més de 22.000 farmàcies i més de 80.000 professionals sanitaris en tot l'Estat que són en la majoria de les ocasions el primer i últim punt de contacte, informació, consell i servei a les 2.300.000 persones que passen diàriament per les farmàcies, amb un professional sanitari, una cosa especialment fonamental en la situació de pandèmia."

Llei d'ordenació de les professions sanitàries

Els llicenciats en farmàcia en exercici, de l'àmbit públic i del privat, tenen la qualificació jurídica de “professionals sanitaris” i, en el marc de l'atenció integral de la salut i l'atenció sanitària, els correspon dur a terme les activitats dirigides a la producció, conservació i dispensació dels medicaments, així com la col·laboració en els processos analítics, farmacoterapèutics i de vigilància de la salut pública.

L'article 6 de la Llei 44/2003 concreta, a més, les funcions a desenvolupar pels llicenciats sanitaris. En el cas concret dels farmacèutics, especifica que “correspon als llicenciats en farmàcia les activitats dirigides a la producció, conservació i dispensació de medicaments, així com la col·laboració en els processos analítics, farmacoterapeútics i de vigilància de la salut pública”.

Sobre els tècnics de farmàcia

La llei els qualifica de també de “professionals sanitaris”. L'Article 3.2 b) de la Llei 44/2003, qualifica de “professionals sanitaris” en l'àmbit de la formació professional de grau mitjà, a les persones que ostenten els títols de tècnics de farmàcia.