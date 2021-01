"Julius" els relats inspirats en un viatge americà

Julius és una carretera d'històries des de molts i diferents punts de vista. Algunes autobiogràfiques altres amb centellejos de la realitat.

Aquí apareixen personatges rics, ambiciosos, somiadores, guionistes bojos, envejosos i un llarg etcètera. Tots i totes comparteixen alguna cosa en comú: l'olor de fracàs que desprenen. Des de l'est fins a l'oest dels Estats Units.

Aquest llibre de relats no va d'una altra cosa que d'espiar a través d'un espiell a personatges incompresos, una mica excèntrics i inadaptats a una societat que els ha donat l'esquena.

Julius és l'excusa perfecta per a viure experiències que segurament no t'atreviries a comptar i que és molt possible que t'hagin passat.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Joel Carnicé, autor del llibre. "Em vaig amb una mà davant i una altra darrere als EUA i vaig recopilar relats. Quan vaig tornar després dels meus estudis ho vaig materialitzar. A ser el primer llibre no he posats totes les històries que vaig poder arribar a viure o veure per qüestions editorials." ens diu Carnicé.

Una vegada comences a llegir el llibre et ve una pregunta clara al cap. Tot això pot ser real? Joel ens explica que "En el llibre hi ha més realitat de la que sembla. Fins i tot he deixat alguns noms reals."

Molt pocs tenen la sort de fer cumplir els seus somnis i, sobretot, veure la realitat de la vida nativa en els teus viatges "El somni que tenia des de sempre era viatjar a Califòrnia i veure com és aquella gent i saber si s'ajustaven als patrons que tenim." ens diu Carnicé que, a sobre, ha plasmat tot en aquest llibre.

Potser es viu millor allà? "Moltes vegades no apreciem el que tenim aquí a Catalunya. Tenim moltes vegades la sensació que això de fora és millor i segurament aquí es viu millor que allí" conclou l'autor de "Julius".