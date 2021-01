La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

Sembla que, per fi, s'ha aconseguit un ritme de vacunació adequat amb objectius clars. El ministeri de sanitat vol que s'hagi arribat al 70% de vacunats a l'estiu i que en els pròxims mesos hi hagi més vacunats que contagiats.

De totes maneres, la vacuna continua despertant encara moltes preguntes, ja sigui per desinformació o fakes, ja sigui perquè a vegades costa entendre com funciona o com afecta. Hem de pensar que mai una vacuna ha despertat tant d'interès en la població, tant en el seu funcionament com en la seva aplicació.

Dormir bé és essencial per al bon funcionament del cos i de la ment. Però no sempre és possible fer-ho.

Molts factors alteren el nostre somni, ansietat, estrès, sedentarisme, falta d'exercici, desordre d'horaris… Una recent enquesta desprèn que el 88% dels espanyols té problemes amb la seva salut del somni.



Sens dubte la fatiga pandèmica s'uneix a tots els altres factors que alteren el nostre bon somni.

En La Linterna Catalunya hem parlat amb el doctor Javier Albares, metge especialista en neurofisiologia clínica i medicina del somni.

No se sap amb certesa qui va impulsar aquest dia, però com és una data que no fa mal a ningú i que a tots agrada, no es qüestiona l'assumpte. I és que hi ha receptes per a tots els gustos, des de vegetarians, passant pels més carnívors i acabant amb els amants dels mariscos.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Imma Pardos, co-fundadora de l'obrador Ludoteca Gastronòmica de COC, una petita empresa familiar que fabrica des de fa anys croquetas artesanals. tot a mà, i amb molt d'èxit "tenim més de 52 tipus diferents de croquetes" explica Pardos " el cervell creatiu i peça indispensables, és el meu marit. Ell s'encarrega de pensar i rumiar noves combinacions, tant que, sovint l'hem d'aturar. De fet ara ja té un altre rondinant pel cap" ens diu la gerent.

Febrer, 1939. Aclaparat per l'onada de republicans que fugen de la dictadura de Franco, el govern francès opta per confinar als espanyols en camps de concentració. En un d'aquells camps, dos homes, separat per un filferro de pues, traven una amistat.

Un d'ells és Josep Bartoli, un dibuixant que lluita contra el règim de Franco.