"Josep" una joia a les sales de cinema

Víctor Esquirol és crític de cinema i cada divendres ens recomana i analitza tres pel·lícules d'estrena i si no hi ha estrenes... tres pel·lícules de les diferents plataformes. El cinema mai acaba. Aquestes són les tres recomanacions d'avui:

"JOSEP"

Febrer, 1939. Aclaparat per l'onada de republicans que fugen de la dictadura de Franco, el govern francès opta per confinar als espanyols en camps de concentració. En un d'aquells camps, dos homes, separat per un filferro de pues, traven una amistat.

Un d'ells és Josep Bartoli, un dibuixant que lluita contra el règim de Franco.

"IN FABRIC"

Rebaixes en un gran magatzem anglès, Sheila ronda prestatgeries, sospesa peces i, de sobte, un vestit vermell sang de seda la hipnotitza. Ja no hi ha res que ella vulgui excepte aquest vestit, res excepte acariciar-ho, tantejar-ho, adorar-ho... Sembla que pesa una maledicció sobre cada persona que ha posseït aquesta fetitxe.

"SMALL AXE: EL MANGROVE"

Recrea l'anomenada “Marxa dels Manglars” de 1970 i el posterior judici al que van ser sotmesos nou activistes, arrestats injustament després de protestar al costat de centenars de manifestants contra la violència exercida per la policia metropolitana de Londres sobre la comunitat negra en Notting Hill.

Entre els jutjats estaven Altheia Jones-LeCointe, del moviment de les Panteres Negres britàniques, Darcus Howe i Frank Crichlow, amo de l'icònic restaurant The Mangrove, on es va originar la repressió policial i el focus de les protestes.

La història fictícia de l'amor entre dos joves en una festa de 'blues' en 1980. Una oda al gènere del 'reggae' romàntic, l'anomenat “lovers rock”, que només sonava a les cases on la joventut negra organitzava les seves festes quan no eren benvinguts en les discoteques i clubs nocturns segregats.