Com pot afectar la vacuna als nens?

Sembla que, per fi, s'ha aconseguit un ritme de vacunació adequat amb objectius clars. El ministeri de sanitat vol que s'hagi arribat al 70% de vacunats a l'estiu i que en els pròxims mesos hi hagi més vacunats que contagiats.

De totes maneres, la vacuna continua despertant encara moltes preguntes, ja sigui per desinformació o fakes, ja sigui perquè a vegades costa entendre com funciona o com afecta. Hem de pensar que mai una vacuna ha despertat tant d'interès en la població, tant en el seu funcionament com en la seva aplicació.

És igual d'efectiva la vacuna en adults que en nens?

Per a respondre a aquesta qüestió, en La Linterna Catalunya, hem parlat amb del doctor César Feliu, pediatre i membre de Doctoralia “En principi no hi ha estudis sobre aquest tema encara, però creiem que serà igual d'efectiva. Encara no s'administraran als nens per dues raons principals, no hi ha estudis sobre aquest tema i no són un grup de risc” explica el doctor Feliu “Hem de distingir diverses fases de vacunació, en aquesta primera fase es vacuna als grups de risc i al personal de primera línia, ancians, sanitaris, policia… ja en una segona fase es vacunarà a la resta de la població això sí, població major de 16 anys”. Cal pensar que ara com ara les vacunes són un recurs limitat.

Per què els nens no són un grup de risc?

El doctor César Feliu respon que “cal pensar que els nens durant els seus primers anys de vida estan subjectes a un calendari de vacunació que potencia el seu sistema immunitari innat. Tenen una immunitat natural molt bona. Els nens són grans res ponedors a virus com el coronavirus” explica el pediatre “la seva immunitat natural unida a les vacunes que se'ls posa en aquest temps fan que el virus no entri en el seu organisme o, si entra, provoqui una infecció molt lleu”. Ens explica el doctor Feliu, pediatre i membre de *doctoralia.