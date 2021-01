Com afecta la fatiga pandèmica a la son?

Dormir bé és essencial per al bon funcionament del cos i de la ment. Però no sempre és possible fer-ho.

Molts factors alteren el nostre somni, ansietat, estrès, sedentarisme, falta d'exercici, desordre d'horaris… Una recent enquesta desprèn que el 88% dels espanyols té problemes amb la seva salut del somni.



Sens dubte la fatiga pandèmica s'uneix a tots els altres factors que alteren el nostre bon somni.

En La Linterna Catalunya hem parlat amb el doctor Javier Albares, metge especialista en neurofisiologia clínica i medicina del somni “sens dubte estem vivint una època d'augment d'estrès, de problemes de salut, de problemes laborals i econòmics. Tots aquests factors són desencadenants d'un dels factors d'alteració del somni més freqüent. L'insomni.” Ens explica el doctor Albares “els mesos que portem amb la pandèmia estan cronificant aquests factors”.

El canvi en les nostres vides

Per al doctor Javier Albares el canvi en les rutines està sent determinant a l'hora de destrossar la nostra qualitat de somni “els confinaments, el canvi de rutines, vivim d'una forma diferent a la que vivíem i això ha provocat que la majoria de la població hagi perdut els seus sincronitzadors circadiaris” ens diu el doctor Albares “És a dir que hem perdut el que ajuda als nostres rellotges biològics a funcionar bé. Tenim una vida més sedentària, amb menys exposició a la llum solar, més desordenada en horaris de menjars i ens falta contacte social”.

Com podem intentar millorar el nostre somni?

La falta de somni altera la nostra vida, ens afecta la memòria, al rendiment, fomenta l'obesitat "durant molt de temps s'ha considerat que dormir era perdre el temps, afortunadament això està canviant”.

Per a intentar tenir una bona qualitat de somni cal imposar-se unes pautes “El primer és dedicar-li temps al somni” ens explica Albares “hem de pensar que el nostre somni es fabrica durant el dia. Abans de dormir hem de tenir un parell d'hores de tranquil·litat, de calma, hem d'evitar aparells digitals, estar a les fosques, amb poca llum, llum ataronjada. Realitzar durant el dia exercici físic, però no abans d'anar a dormir perquè ens activa” conclou l'especialista en medicina del somni.