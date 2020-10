La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següentes temes.

-¿En qué se parecen y en qué no la covid-19 y la gripe de 1918?

Seguramente habéis oído más de una vez como alguien comparaba la pandemia que ahora mismo tenemos encima, la de Covid19, con otras pandemias que ha sufrido la humanidad.

Una de las que más es menciona es la gripe de 1918, la que mal se denominó "la gripe española". Hoy se ha celebrado en el Instituto de Estudios Financieros una ponencia a cargo del profesor José Enrique Ruiz-Doménec, que es catedrático de historia, y con quien hemos hablado hoy en La Linterna Cataluña.

-Filmets presenta més de 200 curtmetratges al premi de millor curt produït i realitzat en confinament

Arran de la pandèmia generada pel Covid-19, el 14 de març d’aquest any es va decretar l’Estat d’Alarma i el confinament obligatori a tot l’Estat espanyol. El mateix va succeir a diversos països d’arreu del mon.

Per aquest motiu, FILMETS Badalona Film Festival va decidir crear per a l’edició d’enguany un premi especial per al millor curt produït i realitzat en confinament.

La convocatòria va ser un èxit i es van rebre més de 200 curtmetratges, dels quals n’ha sortit un nucli qualitativament digne d’entrar a Secció Oficial i que configuren dues sessions de la programació del festival. Aquests curts es troben a les sessions 10 i 11 del festival i es poden veure a www.festivalfilmets.cat.

-”Ayuno consciente” una manera de mantenir l'equilibri alimentari al cos

Si busqueu llibres per autor ajudar-vos en qüestions de dietes, de tenir un cos sa i una bona alimentació, hi ha un llibre que us pot ajudar molt que es diu 'Ayuno consciente' del nutricionista i assessor d'esportistes d'elit, Endika Montiel.

Quan parlem de 'ayuno', hi ha moltes persones que s'espanten perquè ho relacionen amb deixar de menjar.

Endika Montiel: és veritat que estranya, fins i tot a mi en el seu moment, perquè quan vaig començar, venia de treballar amb el mòdul actual, és a dir, menjar cada dues hores, fer entre cinc i set àpats al dia... imagina't per mi el que va ser estar entre dotze i catorze hores sense menjar.

-Controls als principals accessos per carretera al Montseny i l'Obac un cop els aparcaments estiguin plens

Els presidents de les diputacions de Barcelona i Girona, Núria Marín i Miquel Noguer, han anunciat una bateria de mesures per limitar l'aforament de vehicles als parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

En primer lloc, el Procicat aprovarà aquest divendres la limitació dels aforaments als parcs, de manera que es tancaran els accessos per carretera un cop els aparcaments estiguin plens.