Controls als principals accessos per carretera al Montseny i l'Obac un cop els aparcaments estiguin plens

Els presidents de les diputacions de Barcelona i Girona, Núria Marín i Miquel Noguer, han anunciat una bateria de mesures per limitar l'aforament de vehicles als parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

En primer lloc, el Procicat aprovarà aquest divendres la limitació dels aforaments als parcs, de manera que es tancaran els accessos per carretera un cop els aparcaments estiguin plens.

Dins del Parc Natural del Montseny hi ha 1.045 places d'aparcament, mentre que a Sant Llorenç n'hi ha 225. Un cop estiguin plens, un operatiu conjunt entre Mossos, Agents Rurals i personal dels parcs establiran una desena de controls a les principals carreteres que hi donen accés. L'entrada a peu no es prohibirà.

Amb l'objectiu d'evitar les imatges de quilòmetres de cotxes a les carreteres que donen accés als parcs naturals del Montseny i de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, les administracions responsables de la seva gestió i els 31 ajuntaments que en formen part han acordat una sèrie de mesures per evitar la massificació en aquest entorn natural.

Per això, la proposta consensuada entre totes les parts –que s'aprovarà aquest divendres per part del Procicat- és principalment una regulació de les zones d'aparcament. D'aquesta manera, un cop els aparcaments que estan dins el parc natural estiguin plens, ja no es permetrà l'accés de més vehicles.

En concret, dins del Parc Natural del Montseny hi ha 1.045 places d'aparcament, mentre que a Sant Llorenç n'hi ha 225.

Un operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra, Agents Rurals i el personal dels dos parcs naturals s'encarregarà de controlar els principals accessos per carretera, de manera que s'evitarà que, un cop els aparcaments estiguin plens, cap vehicle pugui accedir a la zona de parc natural.

Des de la Diputació de Barcelona, però, s'ha volgut deixar clar que, en cap cas, s'impedirà l'accés a peu i també es garantirà que els veïns dels municipis puguin accedir-hi. Una altra de les vies per entrar als parcs naturals serà la del servei de Bus Parc.

En concret, les carreteres del Montseny on s'establiran els controls seran la BV-5301 a Sant Esteve de Palautordera i al Brull; la BV-5114 a Campins; la BV-5115 a Gualba; i la GIV-5201 a Viladrau. Pel que fa a Sant Llorenç del Munt i l'Obac, els controls se situaran a la BV-1221 a Matadepera i a Mura; a la B-122 a Rellinars; i a la B-124 a Sant Llorenç del Munt.