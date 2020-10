”Ayuno consciente” una manera de mantenir l'equilibri alimentari al cos

Si busqueu llibres per autor ajudar-vos en qüestions de dietes, de tenir un cos sa i una bona alimentació, hi ha un llibre que us pot ajudar molt que es diu 'Ayuno consciente' del nutricionista i assessor d'esportistes d'elit, Endika Montiel.

Quan parlem de 'ayuno', hi ha moltes persones que s'espanten perquè ho relacionen amb deixar de menjar.

Endika Montiel: és veritat que estranya, fins i tot a mi en el seu moment, perquè quan vaig començar, venia de treballar amb el mòdul actual, és a dir, menjar cada dues hores, fer entre cinc i set àpats al dia... imagina't per mi el que va ser estar entre dotze i catorze hores sense menjar.

Com ens pot ajudar el 'ayuno'?

Endika Montiel: Primer de tot, hem de tenir clar que això és seriós, a mi per exemple, em va ajudar a resoldre el que em va generar menjar tantes vegades al dia. L'ant 2016 va haver-hi un premi Nobel de la fisiologia humana on es descobrien els beneficis d'un mecanisme intern que es denomina autofàgia, que vol dir menjar-se a un mateix.

Realment no et menges a tu mateix, el que fa aquest mecanisme és reciclar-nos internament, és a dir, eliminar aquesta brossa orgànica que hem anat generant nosaltres mateixos al llarg dels dies, mesos o anys. El que fa aquest mecanisme en activar-se és descompondre aquestes estructures i proteïnes aberrants que es queden i lògicament, eliminar-les.

Quan fa això, elimina un dels grans riscos que tenim a la nostra vida, la inflamació de baix grau.

Avui dia sabem que aquestes inflamacions són les detonants de moltíssimes de les patologies que patim. En netejar-nos internament amb aquest mecanisme que s'activa quan fa dotze hores de dejuni, la nostra salut millora i s'ha comprovat científicament.

Hi ha un moment idoni del dia per fer-ho?

Endika Montiel: Podem aprofitar les 7-8 hores que dormim i esmorzar una mica més tard, així complirem aquestes 12 hores. No ens beneficia gens, menjar acabats d'aixecar, el que en genera és una irregulació en el nostre rellotge intern.