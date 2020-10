Filmets presenta més de 200 curtmetratges al premi de millor curt produït i realitzat en confinament

Arran de la pandèmia generada pel Covid-19, el 14 de març d’aquest any es va decretar l’Estat d’Alarma i el confinament obligatori a tot l’Estat espanyol. El mateix va succeir a diversos països d’arreu del mon.

Per aquest motiu, FILMETS Badalona Film Festival va decidir crear per a l’edició d’enguany un premi especial per al millor curt produït i realitzat en confinament.

La convocatòria va ser un èxit i es van rebre més de 200 curtmetratges, dels quals n’ha sortit un nucli qualitativament digne d’entrar a Secció Oficial i que configuren dues sessions de la programació del festival. Aquests curts es troben a les sessions 10 i 11 del festival i es poden veure a www.festivalfilmets.cat.

Els requisits per fer aquests curts eren molt concrets

Com s’especificava en una addenda que es va afegir a les bases del festival, “la producció s’haurà d’haver realitzat amb els recursos tècnics i creatius disponibles en el domicili en el qual s’haurà estat durant el període de quarantena”. No es podran rodar escenes fora d’aquest espai i les persones que apareguin en la pel·lícula, si és que n’hi ha, hauran de ser les que convisquin en el mateix habitatge durant aquest temps.

Molts curts procedents de l’Amèrica llatina

Per a aquest premi s’ha registrat una apreciable participació de curts de proce-dència llatinoamericana. De fet, alhora de representar els extrems pel que fa al nivell de mitjans de producció cal destacar dues pel·lícules argentines.

D’una banda, ‘Consume’, amb una impressionant escenografia on hi apareixen tota mena d’estris, andròmines i vestuaris propis d’un futur apocalíptic i que fa pen-sar que els seus autors pertanyen a una companyia de teatre de carrer que van passar el confinament plegats al taller on creaven les seves obres.

A l’altre extrem se situaria el curt ‘Todo circunstancialmente deja de funcionar’, que és un pla fix de tres joves asseguts en un sofà i deixant passar el temps sense fer res de res.

Entremig d’aquests dos curtmetratges hi ha tota una rica gamma de variants, moltes de pura crònica domèstica però també d’altres en clau de ficció, general-ment paròdica, com la corrosiva ‘Quarantine time’, del gallec Fran Estévez, que literalment dispara des de la seva finestra a tot el que es mou a fora de la seva habitació.

També cal fer esment de la pel·lícula boliviana ‘Reprendre les rues’, minimalista testimoniatge d’un sense sostre confinat a la intempèrie, que dorm i es lleva so-bre l’asfalt. I cal destacar el curt d’1 minut ‘Louis in quarantine’, de Louis Schwizgebel, que interpreta el preludi en do menor de Bach BWV 847 de cap per avall mentre fa un exercici físic durant la quarentena a Londres.