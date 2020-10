La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna catalunya, hem tractat aquests temes.

-Las recomendaciones que debes conocer por el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe

Ha comenzado la campaña de vacunación contra la gripe estacional. Este año es más importante que nunca esta campaña “lo ideal sería alcanzar la inmunidad de grupo” nos explica en La Linterna Cataluña Paqui Pavón, enfermera del centro de atención primaria de Castelldefels “la OMS señala la inmunidad de grupo en un 75%”.

-L'OCU posa en marxa una web per saber en consum real del vehicle

Al voltant del 25% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle són generades pel transport per carretera.

Per a tallar el problema i millorar la qualitat de l'aire a les ciutats la Unió Europea ha anat endurint els requisits d'homologació del consum i emissions per als cotxes nous, però fins i tot amb les noves normes d'homologació WLTP, el consum real se situa bastant per sobre de les xifres que les marques anuncien en la seva publicitat. En 2017, abans del canvi, aquesta diferència va arribar a ser d'un 39%.

El Projecte Mile21 (Habiti nformation Less missions) finançat per la Unió Europea i desenvolupat per diferents universitats i associacions, entre elles l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), té per objectiu conèixer el consum real de combustible dels cotxes nous i usats per a ajudar als conductors en les seves decisions de compra, al mateix temps que permetrà a les autoritats desenvolupar noves polítiques d'estalvi energètic.

-"Acceptació", una cançó arrelada en un dur drama personal

A La Linterna Catalunya hem parlat amb DJAN de la seva darrera cançó, previa a un EP de 6, "acceptació, "Aquesta cançó està escrita des del més profund dolor de la meva pròpia experiència per la pèrdua d'un fill per càncer infantil." explica Djan "La meva intenció és poder transmetre a tots els pares o persones que han perdut a un ésser estimat que no es troben sols en aquest sentiment tan dolorós que és acomiadar un ésser estimat."

Tornar a posar novament el tren sobre la via de la vida és molt dur, i perdre un fill és un dels dolors més forts que una persona pot arribar a sentir però Djan instenta conviure amb el dolor "Cada vegana ESTIC millor gracies a treure tot el que porto dins gracies a la música aixo ja es triomfar a la vida mai tornare a estar be pero la música es la meva benzina"

-La Generalitat canvia la disposició de la identificació dels Mossos per a facilitar la seva identitat

Canvia la disposició dels números identificatius dels agents antidisturbis, en una primera fase serà el NOP (Número Operatiu Policial) dels efectius de la brigada mòbil (BRIMO) i en una segona fase, encara sense data, el dels agents de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO).

Entre avui i dilluns que ve s'efectuarà aquest canvi, a partir de llavors, els agents de la brigada mòbil portaran aquest número per davant i per darrere de l'armilla que cobreix la seva armadura i en tots dos costats del casc. Fins ara el número se situava solament en la de darrere de l'armilla. Un altre canvi substancial en el NOP és que el nombre de dígits es redueix, de 9 a 6.