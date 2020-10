Las recomendaciones que debes conocer por el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe

Ha comenzado la campaña de vacunación contra la gripe estacional. Este año es más importante que nunca esta campaña “lo ideal sería alcanzar la inmunidad de grupo” nos explica en La Linterna Cataluña Paqui Pavón, enfermera del centro de atención primaria de Castelldefels “la OMS señala la inmunidad de grupo en un 75%”.

¿Qué grupos debería vacunarse?

“Básicamente los grupos de riesgo de cada año, incluyendo sanitarios y, este año, los docentes” dice la enfermera “hay que pensar que este año el profesorado esta'en primera línea de batalla y el riesgo es muy elevado”

Cuando hablamos de la primer línea de batalla estamos hablando de la COVID-19. El sistema inmunitario de cada persona es diferente reaccionando ante una enfermedad “los síntomas de la COVID-19 y la gripe se pueden llegar a confundir y por eso debemos evitar, en la medida de lo posible una saturación de los CAPs”

¿Dónde vacunarse?

“Esta temporada se han habilitado lugares como bibliotecas, por ejemplo, para realizar estas vacunaciones” dice Paqui “en los centros de atención hay peligro de contagio aunque, a determinadas personas sí se les vacunará en ellos”

La vacuna de la gripe es gratuita y hay que pedir cita previa por teléfono o través de la app de Salut “la meva salut”.

“Este tipo de vacunas son muy seguras” explica la enfermera “aunque pueden existir algunas reacciones como bajada de defensas puntual, sensación de agotamiento... nada preocupante o grave y que desaparece al poco tiempo”

¿Es verdad qué es más fácil contagiarse de la COVID-19 si te vacunas?

“Es un bulo, todo lo contrario, no olvidemos que los virus de la gripe y la COVID-19 son primos hermanos, así que la inmunidad cruzada no puede ayudar, en caso de contagio por COVID, a que los síntomas sean leves o menos graves” explica la enfermera del CAP de Castelldefels y añade que “no hay que olvidar que vacunarnos contra la gripe no impide que nos acatarremos, son virus diferentes” concluye.