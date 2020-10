"Acceptació", una cançó arrelada en un dur drama personal

A La Linterna Catalunya hem parlat amb DJAN de la seva darrera cançó, previa a un EP de 6, "acceptació, "Aquesta cançó està escrita des del més profund dolor de la meva pròpia experiència per la pèrdua d'un fill per càncer infantil." explica Djan "La meva intenció és poder transmetre a tots els pares o persones que han perdut a un ésser estimat que no es troben sols en aquest sentiment tan dolorós que és acomiadar un ésser estimat."

Tornar a posar novament el tren sobre la via de la vida és molt dur, i perdre un fill és un dels dolors més forts que una persona pot arribar a sentir però Djan instenta conviure amb el dolor "Cada vegana ESTIC millor gracies a treure tot el que porto dins gracies a la música aixo ja es triomfar a la vida mai tornare a estar be pero la música es la meva benzina"

"Col·laborant en la recerca del càncer infantil, però sobre tot a través de la música he pogut millorar la meva malmesa vida en la què he necessitat i necessito ajuda psicològica, i mitjançant el que he experimentat en l'àmbit musical, he pogut millorar el meu estat emocional." Afirma Juan González, DJAN. "Penso que aquest fet a aconseguit redirigir el dolor i convertir-ho en energia positiva".

El cas és que el tema ajuda a afrontar pèrdues semblants a altres persones "Crec que podria ser exemple per a altres persones que com jo queden afectades després de la pèrdua d'un fill i amb l'afany d'ajudar-los, llenço aquest single anomenat ACCEPTACIÓ, ja que, el més difícil de tot aquest procés és acceptar el que tan cruelment ens ha passat." conclou DJan.