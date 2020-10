La Generalitat canvia la disposició de la identificació dels Mossos per a facilitar la seva identitat

Canvia la disposició dels números identificatius dels agents antidisturbis, en una primera fase serà el NOP (Número Operatiu Policial) dels efectius de la brigada mòbil (BRIMO) i en una segona fase, encara sense data, el dels agents de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO).

Entre avui i dilluns que ve s'efectuarà aquest canvi, a partir de llavors, els agents de la brigada mòbil portaran aquest número per davant i per darrere de l'armilla que cobreix la seva armadura i en tots dos costats del casc. Fins ara el número se situava solament en la de darrere de l'armilla. Un altre canvi substancial en el NOP és que el nombre de dígits es redueix, de 9 a 6.

Aquesta actualització es produeix en el marc de la polèmica macro auditoria que va anunciar el departament d'Interior de Catalunya, ara dirigit pel conseller Miquel Sàmper, el gener passat per motiu de la resposta policial als altercats i protestes després de la publicació de la sentència del referèndum il·legal de l'1 d'octubre.

Aquesta auditoria no ha transcendit però Interior es va comprometre a complir les demandes de les entitats de drets humans com Irídia i d'institucions com el Síndic De Greuges que reclamen des de fa anys que es pugui saber amb claredat qui és cada policia quan hi ha una actuació sota sospita.

En 2013 ja es van actualitzar aquesta demandes amb l'actual disposició del NOP, pels mateixos motius que esgrimeixen aquestes mateixes entitats. Llavors es va considerar que la mesura no era suficient perquè el número identificatiu era molt poc visible i era difícil memoritzar els 9 números que portaven els agents.

La incorporació del nou NOP als agents d'ordre públic es realitzarà en dues fases. La primera, amb un pressupost de 11.500 euros, s'aplicarà a tots els agents de la Brigada Mòbil i serà efectiva durant els pròxims dies. En una segona fase, la licitació de la qual ja s'ha iniciat, la nova identificació arribarà a tots els efectius de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) de Catalunya.

Els sindicats pel seu per la seva part es mostren indignats, "tant de bo el departament destinés els mateixos recursos per a actualitzar els nostres equipaments que porten anys caducats", Imma Viudes, portaveu del sindicat majoritari dels Mossos d'Esquadra SAP-FEPOL, trasllada a La Linterna Catalunya el cansament del cos policial: "ens assenyalen i ens marquen".

Viudes assegura que tant el cos com els sindicats s'han assabentat de l'entrada en vigor d'aquestes mesures a través dels mitjans.

Els Mossos seran el cos amb el NOP més visible. La Policia Nacional porta 5 dígits en la part de darrere de l'armilla i la Guàrdia Civil en la part baixa de l'esquena amb un total de 7 xifres entre lletres i números.