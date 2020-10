L'OCU posa en marxa una web per saber en consum real del vehicle

Al voltant del 25% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle són generades pel transport per carretera.

Per a tallar el problema i millorar la qualitat de l'aire a les ciutats la Unió Europea ha anat endurint els requisits d'homologació del consum i emissions per als cotxes nous, però fins i tot amb les noves normes d'homologació WLTP, el consum real se situa bastant per sobre de les xifres que les marques anuncien en la seva publicitat. En 2017, abans del canvi, aquesta diferència va arribar a ser d'un 39%.

El Projecte Mile21 (Habiti nformation Less missions) finançat per la Unió Europea i desenvolupat per diferents universitats i associacions, entre elles l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), té per objectiu conèixer el consum real de combustible dels cotxes nous i usats per a ajudar als conductors en les seves decisions de compra, al mateix temps que permetrà a les autoritats desenvolupar noves polítiques d'estalvi energètic.

Parlem d'un projecte col·laboratiu que precisa de la participació dels conductors a través de www.ocu.org/mile21 on podran registrar el seu vehicle i anar afegint les dades de proveïment de carburant cada vegada que s'ompli el dipòsit.

A partir de llavors el conductor podrà consultar el seu historial real de consum i comparar-lo amb les especificacions del fabricador i el de qualsevol altre vehicle.

A més, Mile21 ofereix consells d'estalvi de combustible per a facilitar-li una conducció més eficient, la qual cosa permet crear els seus propis reptes i comprovar si els va avançant.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Enrique García, portaveu de la OCU "realitzar una conducció eficient no pot portar a estalviar has un 50% d'energia" comenta Enrique "si a això li sumem una estació de servei per a repostar a bon preu ens estalviarem una bona quantitat de diners" explica el portaveu de l'OCU.