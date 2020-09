La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-6 de cada 10 joves catalans reconeix haver sofert ciberbullying

Després de diversos mesos en què les classes presencials es van veure interrompudes per la crisi sanitària i l'arribada de les vacances d'estiu, el pròxim curs està ja en marxa.

Un moment en el qual l'habitual és que els estudiants sentin alegria per retrobar-se amb els seus companys, no obstant això, en alguns casos aquest retorn implica situacions d'assetjament escolar on alguns estudiants utilitzen els seus mòbils com a eina per a realitzar el conegut ciberbullying.

"3 de cada 10 joves d'entre 18 i 24 anys reconeixen haver utilitzat el telèfon intel·ligent per a enviar missatges feridors o insults a algú (30,61%), dels quals un 17,52% ho va fer per missatge, un 15,65% per xarxes socials i un 10,33% per telèfon." ens explica a La Linterna Catalunya Irene Manterola, responsable de comunicació de Wiko, l'empresa que ha fet l'estudi.

-¿De dónde surge llamar ‘luto’ a la pena y duelo por un fallecimiento?

Tenemos asociado el luto con el acto de vestir de negro (en algunas culturas, como la china, es el blanco o en la Antigua Roma era el color rojo) y muestras de pena y dolor tras el fallecimiento de un ser querido.

Así como el término ‘duelo’ (también empleado en esos casos) viene del latín ‘duellum’ y significa literalmente ‘dolor’, el vocablo ‘luto’ tiene el mismo origen latino y proviene de la palabra ‘luctus’ cuyo significado también era dolor, pero se utilizaba cuando éste no era un dolor físico sino emocional (de pena, aflicción, tristeza…).

Luctus a su vez procedía del verbo en latín ‘lugere’ con el que se indicaba que alguien estaba afligido, apenado o lloraba de dolor por la pérdida de alguien.

De lugere podemos encontrar que derivan otros términos muy relacionados como ‘luctuoso’ (Triste, fúnebre y digno de llanto) o ‘lúgubre’ (Fúnebre. Sombrío, profundamente triste)

-Les ampas decebudes amb les promeses no complertes i preocupades pels possibles confinaments d'alumnes

A La Linterna de Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb la Belen Tascon, presidenta de la Fapac, Federació d' Associacions de Mares i Pares d Alumnes de Catalunya, i ens ha parlat del primer dia de classe, de l’ambivalència d'aquest moment en el que es barreja la il·lusió de les famílies perquè els seus fills tornin a l’escola, de la importància que te el dret a ser educat i de la incertesa per l’actual situació sanitària.

Els dubtes son molts, anirà tot bé?, tindrem casos de covid a l’escola?, si els tenim es farà un confinament selectiu?, estem preparats...?

-El sindicat de mestres de secundària etiqueta com a desastre l'inici de curs

En Xavier Masó, secretari general del sindicat de mestres de secundària, ens ha donat un punt de vista de primera mà, respecte a aquest primer dia de classe, que caldria tenir molt present.

Ens fa una valoració molt negativa donat que algunes aules "no tenien ni ventilació, les ràtios i les distancies no es respecten, no hi ha epis a la majoria de centres..."



Davant d'aquests fets des del sindicat tenen clar que a partir d'ara denunciaran els incompliments respecte a la normativa sanitària que no s'estan respectant als centres d'educació." Si al carrer no podem acostar-nos, com pot ser que trenta-vuit alumnes més un professor estiguin en un espai de 40 m²"