Les ampas decebudes amb les promeses no complertes i preocupades pels possibles confinaments d'alumnes

A La Linterna de Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb la Belen Tascon, presidenta de la Fapac, Federació d' Associacions de Mares i Pares d Alumnes de Catalunya, i ens ha parlat del primer dia de classe, de l’ambivalència d'aquest moment en el que es barreja la il·lusió de les famílies perquè els seus fills tornin a l’escola, de la importància que te el dret a ser educat i de la incertesa per l’actual situació sanitària.

Els dubtes son molts, anirà tot bé?, tindrem casos de covid a l’escola?, si els tenim es farà un confinament selectiu?, estem preparats...?

La Belen te molt clar que el confinament incrementa la desigualtat ,, no tothom te les mateixes capacitats per estudiar a casa per raons socioeconòmiques i no podem oblidar que l’educació és un dret essencial, i per tant, ha de ser accessible i igualitari per a tothom , així, perquè no s’incrementin les diferencies educatives, cal educació presencial.

També, la Fapac creu que es podria haver fet molt més respecte als protocols de prevenció., que no son suficients, ni reflecteixen la realitat de la societat.

"Es evident que cal distancia social, es una de les premisses que s han aplicat a tots els àmbits socials per a combatre la transmissió del Covid, dit això, tenim clar que patim un sistema educatiu que ha sofert grans retallades, i que les retallades porten al col·lapse, o sigui, molts alumnes per a pocs professors." explica la portaveu.

Davant aquesta realitat l’escola s’allunya de la possibilitat de les ràtios baixes que s’havien promès s des de la Generalitat, i la única mesura son els grups bombolla, però no donen confiança.

Si l’alumne s’encomana de Covid, no anirà a l’escola per un tema de responsabilitat i legalitat, qüestions que van més enllà del nucli familiar i son d’àmbit social. Si els pares no s hi poden fer càrrec per motius laborals, Que poden fer els pares?, la Fapac te molt present aquesta qüestió, qui es fa càrrec de les noies i els nois si així fos necessari, "quan els pares estan treballant no existeix cap mesura de conciliació familiar, com per exemple la demandada baixa retribuïda al cent per cent." conclou la portaveu de l'associació.