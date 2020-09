6 de cada 10 joves catalans reconeix haver sofert ciberbullying

Després de diversos mesos en què les classes presencials es van veure interrompudes per la crisi sanitària i l'arribada de les vacances d'estiu, el pròxim curs està ja en marxa.

Un moment en el qual l'habitual és que els estudiants sentin alegria per retrobar-se amb els seus companys, no obstant això, en alguns casos aquest retorn implica situacions d'assetjament escolar on alguns estudiants utilitzen els seus mòbils com a eina per a realitzar el conegut ciberbullying.

"3 de cada 10 joves d'entre 18 i 24 anys reconeixen haver utilitzat el telèfon intel·ligent per a enviar missatges feridors o insults a algú (30,61%), dels quals un 17,52% ho va fer per missatge, un 15,65% per xarxes socials i un 10,33% per telèfon." ens explica a La Linterna Catalunya Irene Manterola, responsable de comunicació de Wiko, l'empresa que ha fet l'estudi.

No obstant això, una altra dada encara més sorprenent, és que aquest percentatge pràcticament es duplica a l'hora de preguntar si alguna vegada han rebut un missatge d'aquest tipus.

Les xifres revelen que gairebé un 60% dels joves enquestats (58,17%) confessa haver rebut missatges feridors o insults, principalment a través de xarxes socials (36,52%) i missatges (30,61%), seguit de per telèfon (19,09%) i per mail (6,10%).

A més, "gairebé el 40% dels "centennials" espanyols reconeix haver perdut el control de la seva imatge en xarxes socials alguna vegada, mentre que un 51,18% afirma haver tingut en alguna ocasió por d'haver enviat un contingut que després s'hagi pogut girar en contra seva." diu Irene.

"Per a evitar uns certs tipus de ciberassetjament, principalment a través de xarxes socials, és clau que els més joves coneguin i apliquin filtres de privacitat i limitin la comunitat de persones que poden veure els seus continguts o enviar-los missatges." explica la responsable de comunicació "Els perfils oberts fan que els assetjadors puguin obtenir informació sobre la nostra vida personal, reexpedir les nostres fotos o vídeos i aprofitar per a fer *bullying a través de les interaccions com a comentaris, missatges privats...." Conclou.

El ciberbullying és una de les xacres que continua present i transformant-se tan ràpid com la tecnologia avança.