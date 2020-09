El sindicat de mestres de secundària etiqueta com a desastre l'inici de curs

En Xavier Masó, secretari general del sindicat de mestres de secundària, ens ha donat un punt de vista de primera mà, respecte a aquest primer dia de classe, que caldria tenir molt present.

Ens fa una valoració molt negativa donat que algunes aules "no tenien ni ventilació, les ràtios i les distancies no es respecten, no hi ha epis a la majoria de centres..."



Davant d'aquests fets des del sindicat tenen clar que a partir d'ara denunciaran els incompliments respecte a la normativa sanitària que no s'estan respectant als centres d'educació." Si al carrer no podem acostar-nos, com pot ser que trenta-vuit alumnes més un professor estiguin en un espai de 40 m²"



Una altra mesura que pensen portar a terme és la vaga, ja s'està fent una consulta per a veure quina actitud té el professorat respecte a aquesta possibilitat, se'ls hi ha enviat una enquesta telemàtica i unitària, o sigui, que la signen tots els sindicats amb representació.



Si segons el Conseller d'Educació les escoles havien de ser el lloc més segur per als nois i noies, després de casa seva, segons en Xavier Masó aquesta és "una afirmació que es pot considerar una postveritat, una fake new, una mentida en definitiva, per ell, estan jugant amb la realitat, i ha de ser el sistema educatiu el que s adapti a la pandèmia, i no al contrari, i han de deixar de jugar a aquesta línia de postveritat i complir amb el que s'han compromès."



Respecte al compromís oficial de baixar les ràtios a 20 alumnes per classe, mitjançant la contractació de més professorat, "sabem que no hi ha dotacions extraordinàries, tan sols s'ha contractat el professorat necessari per a substituir a aquells que estan de baixa, per tant, les ràtios són exactament les mateixes,35 alumnes a Batxillerat i FP i 30 alumnes a la secundària, tal com estaven."



Tot i que en Xavier no té una bola de vidre per a veure el futur, no descarta que hi hagi tancaments de centres educatius, és evident que desitja que no, però té clar que les taxes de contagis són elevats i alarmants, exactament les mateixes que a l'abril, i les mesures no són les correctes, per tant, la seva previsió no és gens bona.

"Si en dues setmanes es decreta un nou confinament, estaríem exactament igual que a la primavera, perquè en sis mesos no s'ha planificat res, cap model d'actuació adaptable als possibles escenaris que puguin sorgir, i temps hi ha hagut. Cal obrir els centres amb condicions, la primera d'elles manteniment de distància entre alumnat i professorat." Conclou