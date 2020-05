La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Varias supercomputadoras europeas han sido hackeadas para minar criptodivisas

Varios centros de supercomputación en países europeos, dentro y fuera de la Unión, fueron víctimas la semana pasada de un ataque coordinado para poner a trabajar sus máquinas con un propósito ajeno al previsto por sus administradores: minar criptodivisas

Gran parte de estos ataques han tenido lugar en Alemania, donde hay constancias en centros de supercomputación de las universidades de Stuttgart, Ulm, Tübingen y el Instituto de Tecnología de Karlsruhe y la Academia Bávara de las Ciencias las entre otras organizaciones.

Si bien esta no es la primera vez que los centros de supercomputación se convierten en víctimas de ciberdelincuentes con ganas de explotar su potencial con fines económicos, la paralización de los clusters afectados tiene un efecto más negativo de lo que cabría suponer de una simple interrupción técnica, puesto que muchos de ellos estaban involucrados en la investigación del coronavirus.

-La vacuna de tecnologia genètica contra el coronavirus

L'empresa nord-americana Moderna ha anunciat aquest dilluns que ha aconseguit resultats positius en la primera fase de test d'una vacuna contra la covid-19.

La primera fase s'ha provat amb 45 persones, que després de rebre dues dosis de la vacuna han generat una resposta immunològica similar a la d'una persona que ha superat la malaltia. La firma utilitza una tècnica genètica per la qual reprodueix la proteïna que potencia la immunitat contra el virus.

Un cop superada aquesta primera fase, l'empresa ha rebut ja llum verda de les autoritats nord-americanes per començar un nou estadi amb 600 persones. Si els resultats són similars, una tercera fase podria començar pel juliol amb milers de voluntaris.

-L'e-commerce, la distribució, el sector IT i el sector agroalimentari tiraran de la recuperació

Com serà el món laboral després de la pandèmia?

S'ha elaborat un rànquing amb els 15 perfils que més s'han demandat en les últimes setmanes i que continuaran sent claus també en les pròximes. Personal de magatzem, de repartiment, caixers i reposadors, operaris de fàbrica, recol·lectors, personal d'atenció al client i administratius, d'atenció a col·lectivitats, personal sanitari especialitzat, perfils IT davant la generalització del treball des de les llars….

-Una aplicació de Mercabarna permet repartir més de 30.000 quilos d'aliments mensuals a Creu Roja

Durant els 10 primers dies de funcionament de l'aplicació T-Mercabarna Solidària -del 14 al 24 d'abril-, les empreses del mercat majorista que participen en el projecte han donat 12.000 quilos d'aliments a Creu Roja. El balanç dels resultats aconseguits fins al moment per aquest projecte, impulsat de manera conjunta per T-Systems i Mercabarna per a repartir l'excedent d'aliments als col·lectius més vulnerables, és molt positiu.