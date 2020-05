Una aplicació de Mercabarna permet repartir més de 30.000 quilos d'aliments mensuals a Creu Roja

Durant els 10 primers dies de funcionament de l'aplicació T-Mercabarna Solidària -del 14 al 24 d'abril-, les empreses del mercat majorista que participen en el projecte han donat 12.000 quilos d'aliments a Creu Roja. El balanç dels resultats aconseguits fins al moment per aquest projecte, impulsat de manera conjunta per T-Systems i Mercabarna per a repartir l'excedent d'aliments als col·lectius més vulnerables, és molt positiu.

Actualment són quatre les companyies que participen en el projecte de manera voluntària: tres empreses majoristes i una dedicada al transport i la logística dels aliments. Durant aquest període, els principals productes que s'han donat, de manera gratuïta són taronges, plàtans, pomes, síndries, maduixots, patates, cebes, tomàquets i carxofes.

Una vegada es consolidi el bon funcionament que està demostrant l'aplicació, Mercabarna sol·licitarà la participació d'altres empreses del recinte alimentari i s'ampliaran, a més, les entitats socials beneficiàries dels aliments.

La clau de l'èxit

Amb la finalitat d'agilitar el procés de lliurament d'aliments als col·lectius més vulnerables, que han augmentat significativament amb l'actual crisi sanitària, Mercabarna i T-Systems van organitzar, durant 24 hores i de manera altruista, una trobada de programadors i membres de l'adreça del mercat majorista. D'aquesta iniciativa va néixer l'aplicació T-Mercabarna Solidària, que permet connectar a empreses distribuïdores d'alimentació amb entitats socials, simplificant així el tot el procés.

Els productes frescos són molt més complicats de gestionar a causa de la seva curta durada i la seva complexa manipulació. Per això, el seu repartiment ha de ser més ràpid i acurat. Amb la nova app, abans de les 10 del matí, les empreses de Mercabarna faciliten la informació dels productes que poden donar a Creu Roja

Perquè l'entitat social realitzi una selecció i planifiqui la seva gestió. Aquesta mateixa aplicació connecta amb l'empresa de transport de manera que, abans de les 17 hores del mateix dia, els aliments arribin als magatzems de Creu Roja.

A més, en l'aplicació queda reflectida la quantitat i el volum que ocupen aquests aliments, una informació que permet tant al transportista com a Creu Roja organitzar el transport i el seu posterior emmagatzematge.