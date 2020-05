L'e-commerce, la distribució, el sector IT i el sector agroalimentari tiraran de la recuperació

Com serà el món laboral després de la pandèmia?

S'ha elaborat un rànquing amb els 15 perfils que més s'han demandat en les últimes setmanes i que continuaran sent claus també en les pròximes. Personal de magatzem, de repartiment, caixers i reposadors, operaris de fàbrica, recol·lectors, personal d'atenció al client i administratius, d'atenció a col·lectivitats, personal sanitari especialitzat, perfils IT davant la generalització del treball des de les llars….

També s'ha detectat ja la demanda d'altres noves figures que sorgeixen específicament arran d'aquesta crisi sanitària. Es tracta de personal que abordi la desescalada en els centres de treball: controladors de temperatura en edificis, perfils preventius readaptats o desinfectadors de roba i espais.

Des de l'àrea del outsourcing es preveu que en els pròxims mesos es demandin perfils com a operaris per a gestionar les comandes en el canal online, reposadors, operaris qualificats amb formació en tractament de sistemes i metodologies Llegeixin, perfils d'Automatització i RPAS.

A més, des del costat del consum, Adecco Outsourcing creu que els sectors que més ràpid es recuperaran seran aquells les categories de productes dels quals han estat més castigades i tindran necessitat de treure l'estoc acumulat com són les àrees de Cura Personal, Higiene, Cosmètica o Electrònica.

En el cas de la consultoria de comandaments i directius, són quatre els sectors que més necessiten incorporar personal especialitzat: IT, Telco, Healthcare i Lifesciences, amb especial demanda de perfils especialitzats en transformació digital i els relacionats amb ciberseguretat. Així, moltes empreses apostaran per la contractació de perfils de “interim management” amb l'objectiu de reordenar i transformar els processos i estructures i diversificar les seves activitats per a superar la situació. Es tracta de directors de desenvolupament de negoci, directors de màrqueting o comunicació, directors d'operacions, directors comercials, etc.

Del costat de la formació, es busquen perfils que han de comptar amb una capacitació extra en lideratge, visió estratègica, gestió del canvi o comunicació en temps de crisi.