La vacuna de tecnologia genètica contra el coronavirus

L'empresa nord-americana Moderna ha anunciat aquest dilluns que ha aconseguit resultats positius en la primera fase de test d'una vacuna contra la covid-19.

La primera fase s'ha provat amb 45 persones, que després de rebre dues dosis de la vacuna han generat una resposta immunològica similar a la d'una persona que ha superat la malaltia. La firma utilitza una tècnica genètica per la qual reprodueix la proteïna que potencia la immunitat contra el virus.

Un cop superada aquesta primera fase, l'empresa ha rebut ja llum verda de les autoritats nord-americanes per començar un nou estadi amb 600 persones. Si els resultats són similars, una tercera fase podria començar pel juliol amb milers de voluntaris.

La primera fase de l'estudi, que determina les quantitats de vacunes que pot tolerar com a màxim el pacient sense efectes secundaris indesitjables, ha permès comprovar, també, que després de les dues dosis els voluntaris han generat anticossos neutralitzadors contra el coronavirus, és a dir, els que bloquegen el virus i impedeixen que infecti cèl·lules humanes.

Ara, la nova fase, amb 600 persones, haurà de corroborar els resultats abans de passar a la tercera fase, prevista per al juliol, ja amb milers de persones. Després d'això l'estudi estaria a punt per començar a fabricar la vacuna, cosa que l'empresa preveu poder fer, si es mantenen els resultats obtinguts fins ara, a finals d'aquest any o principis del 2021.

En el marc de la cursa internacional per aconseguir la primera vacuna contra la covid-19, recentment el govern dels EUA han aportat 483 milions de dòlars a la companyia farmacèutica perquè continuï desenvolupant la vacuna i pugui augmentar la capacitat de producció en cas d'èxit.

L'estratègia que ha seguit la companyia nord-americana parteix de la seqüència genètica de la covid-19 i se centra en l'anomenada proteïna S del virus, de l'anglès 'spike' (pinxo), la que li dona la forma de corona de la qual adopta el nom. La covid-19 s'enganxa a cèl·lules sanes amb aquest pinxo per després infectar-les. Els investigadors busquen amb la vacuna la manera de neutralitzar aquesta proteïna, de tal manera que el virus no tingui capacitat per infectar cèl·lules.