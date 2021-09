Experts estudien les aigües residuals per saber el grau de circulació de la Covid19

L'anàlisi d'aigüees residuals ha permès fer un seguiment del Coronavirus i ha demostrat la seva capacitat per preveure pics de casos amb dies d'antel.lació. Això ha portat a la Comissió Europea a recomanar als estats membres que no més tard de l'1 d'octubre estableixin un sistema de vigilància. A Catalunya aquests sistema es diu Xarxa SARS-Aigua. En parlem amb el Lluís Coromines que és investigador i forma part d'aquesta xarxa de control de la Covid en aigües residuals. Li preguntem en primer lloc en què consisteix aquest projectes: “És un projecte que va nèixer el juliol de l'any passat, al veure que era possible detectar la circulació del virus en aigües residuals. Aquesta xarxa es va fer en un temps rècord, i de seguida estàvem fent el seguiment de la circulació del virus en 56 depuradores de Catalunya, que cobreixen al 80% de la població”. Però... com es fa això? Quina metodologia que es fa servir? “De fet les aigües residuals han sigut sempre molt desconegudes. Tirem de la cadena i ens oblidem bastant. Una persona que té el virus l'excreta a través dels fems i de l'orina. I això viatja de les nostres llars a les depuradores. Les empreses que gestionen aquestes plantes ens donen una mostra d'aigües residuals que ens explica el que ha passat en un municipi les darreres 24 hores. Aquesta mostra s'envia a laboratoris, on es fa una analítica que ens dona informació sobre el nivell de circulació del virus en tota una població. Obviament hi ha un marge d'error, aquestes dades ens donen una tendència, podem saber quin ha estat el nivell de circulació del virus aquesta setmana en comparació a la setmana anterior.”