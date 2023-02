A Catalunya, prop d'un 17% de joves abandonen de forma prematura els estudis, segons les últimes dades de la EPA, l'Enquesta de Població Activa. Les xifres de Catalunya són les pitjors de tota Espanya, juntament amb Balears i Múrcia, i es queden molt lluny de la mitjana europa, que és del 9%. La situació és precupant perquè cada vegada són més els joves que no volen seguir estudiant. Què s'està fent malament?

Hi ha diversos factors que motiven aquest abandonament escolar, però hi ha un parell de claus que segurament ens poden ajudar a entendre què és el que està passat. La Sònia Sierra és professora de llengua i literatura. Creu que un dels princpials problemes que hi ha, és que cada vegada que canvïa un govern, canvïa també el sistema educatiu. I això, acaba desmotivant a professors i estudiants.

I una altra clau que ens ha donat la Sònia Sierra, és el model de batxillerat. Fer un temari comú tants anys, amb moltes matèries que potser no interessem a tothom, fa que algús acabin llençant la tovallola i deixant els estudis

Aquesta professora ens ha plantejat quíns poden ser els problemes que expliquen les xifres d'abandonament escolar, recordem que és d'un 17% a Catalunya. Però quines podrien ser les solucions?

Desde la Fundació Jaume Bofill proposen vàries solucions. La principal seria buscar mesures, incentius per als joves més vulnerables. Aquests són els que tenen una taxa d'abandonament més alta, que pot arribar al 30%. Per exemple, es podrien donar una espècie de beques salari, per a joves d'entre 16 i 18 anys, de llars desfavorides, per mantenir-los al sistema educatiu. També es podria millorar la oferta de formació professional, o actuar preventivament amb joves que tenen risc de deixar els estudis. Ens ho ha explicat la Elena Sintes, que és cap de programes de la Fundació Jaume Bofill

També hi ha un altre factor que fa crèixer la taxa d'abandonament i és la sitaució econòmica. Després de la pandèmia, amb la recuperació del turisme, per exemple, molts joves prefereixen anar a treballar que ocntinuar estudiant. El que està clar, i és el que diuen els experts, és que s'ha d'actuar ràpid perquè si no, aquestes xifres d'abandonament es faran cròniques.