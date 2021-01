Última hora de la pandèmia amb el doctor Benito Almirante cap de malalties infeccioses de Vall d'Hebron

Avui hem comentat les últimes dades de la pandèmia amb el doctor Benito Almirante, cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron. Les dades continuen mostrant que la Covid-19 està en expansió a Catalunya. Segons les dades del Departament de Salut actualitzades aquest matí, la velocitat de reproducció de la primera setmana de 2021 és d'1,21, deu centèsimes més baixa que la de l'última setmana de 2020, però indica creixement dels contagis. Una Rt d'1,21 vol dir que cada 100 persones amb Covid-19 en contagien, de mitjana, 121 més. O que cada 10 persones en contagien 12 més. El risc de creixement potencial (EPG), també anomenat risc de rebrot, no ha parat de créixer des de principis de desembre. Aixï, si l'EPG entre l'1 i el 7 de gener és de 546 punts, una setmana abans era de 535 punts. Set dies abans, entre el 18 i el 24 de desembre, el risc de rebrot encara era més baix, de 408 punts. La setmana anterior, de l'11 al 17, era de 392 punts. Entre el 4 i el 10 de desembre el risc de rebrot era molt més baix, de 193 punts. Deu dies després del Cap d'Any, ja mostren les conseqüències de l'augment de contactes socials per Nadal i Sant Esteve, però encara no es fan ressò dels contagis que s'hagin produït al voltant de Reis. També continua a l'alça la incidència per 100.000 habitants en 14 dies, que ha pujat fins als 468 casos. L'última setmana de 2020 era de 426 casos, i l'anterior, de 356. En quinze dies, per tant, des d'abans de Nadal, es registren un centenar llarg més de casos. Un altre índex molt significatiu, la positivitat de les proves realitzades, també puja i supera l'11%. Són dos punts més que l'última setmana de l'any passat, i més del doble del percentatge que es considera màxim per controlar la pandèmia, del 5%. Sobre les vacunes, 68.306 persones ja han rebut la primera dosi de vacuna. I que a partir de la setmana que ve ja es podrà començar a administrar la segona dosi, que cal administrar quan faci almenys 21 dies de la primera. El rebuig a ser vacunat ha baixat està per sota del 5%.