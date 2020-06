Perros y petardos: cómo evitar que los animales lo pasen mal

Si el perro es el mejor amigo del hombre, el peor enemigo del perro es el ruido. Existen perros que no soportan petardos o tormentas. Mañana por la noche Cataluña celebra su popular verbena de San Juan. Las hogueras y los petardos abundaran y explotaran por doquier después de tres largos meses de confinamiento. Las mascotas, especialmente los perros, lo pasaran muy mal. Por eso hoy enHerrera a Cope Catalunya i Andorrahemos querido hablar con el veterinario y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Barcelona, Jaume Fatjó.

CASI LA MITAD DE LOS PERROS TEMEN AL RUIDO EXCESIVO

La fobia de las mascotas a los fuegos artificiales y las tormentas está bien documentada por diversos estudios. Investigaciones que muestran que casi la mitad de los animales sufren alguno de los efectos de un exceso de ruido ocasionado por petardos o tormentas eléctricas . Este exceso de ruido entre las mascotas puede ser letal o conducir a algo parecido al "estrés postraumático". El veterinario Jaume Fatjó ha dicho que "no existen una raza de perros que sea más sensible al ruido que otra. Más allá de la raza la sensibilidad al ruido de los perros proviene de las propias características de cada animal”.

NO DEJAR SOLO EN CASA AL PERRO DURANTE LA VERBENA

La pregunta es qué hacer con una mascota muy sensible durante la próxima verbena para evitar sufrimientos. El veterinario ha explicado que “la mayoría de perros llegan tarde a una posible solución que debió aplicarse hace tiempo, como soluciones de última hora recomendamos una terapia biológica, un suplemento en la dieta, hasta una combinación de medicamentos para perros”.

Jaume Fatjó también ha añadido que "no dejar solo al perro durante la verbena y no castigarlo y protegerlo en exceso cuando tenga miedo”. Aunque todavía no hay datos concluyentes, uno de los consejos más repetidos es mostrar calma y reconfortar al animal. Si el dueño se muestra estresado o nervioso por el comportamiento del perro, mal asunto. Peor aún si el perro está solo cuando suenan los petardos.