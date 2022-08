Avui hem tractat els següents temes:

La primera jornada de la nova tanda de vagues dels tripulants de cabina de Ryanair -que s'allargarà cinc mesos- ha provocat vuit vols cancel·lats i 18 amb retards a l'aeroport del Prat fins a les 13 hores, segons ha informat USO, un dels sindicats convocants.

L'aeroport barceloní ha tornat a ser el més afectat per la mobilització. A Girona, l'aturada ha deixat tres avions amb demores.

En total, s'han cancel·lat 10 vols i hi ha hagut 111 retards a les 10 bases que la companyia aèria de baix cost irlandesa té a l'Espanya. "La previsió és que l'afectació de la vaga sigui mínima, amb aquest 80% de serveis mínims tan abusiu decretat pel Ministeri de Transports", ha criticat Pau Ibarzábal, secretari de Comunicació d'USO-Ryanair.

"De fet, considerem que s'està vulnerant clarament el nostre dret a vaga. I Ryanair se salta contínuament aquesta resolució i pretén que tots els vols, el 100%, siguin serveis mínims", ha continuat Ibarzábal.

"Si hi ha afectació i vols cancel·lats és per un error de l'empresa que no envia correctament les cartes de serveis mínims als treballadors i és quan poden exercir el seu dret a vaga", ha apuntat el secretari de Comunicació d'USO-Ryanair, que ha recordat que el motiu principal d'aquesta vaga dels tripulants de cabina és que l'empresa s'assegui a negociar un conveni col·lectiu ajustat al dret laboral espanyol.





Després de parlar amb molts testimonis, Giró vol desmuntar tres grans tòpics que no sempre es corresponen amb la realitat: les altes capacitats no sempre estan lligades a les bones notes, a la depressió o als problemes de relació social.

La professora Guillén Martín hi coincideix i afegeix que molts nens i nenes tenen bon rendiment acadèmic, però d’altres, en canvi, presenten un alt fracàs escolar, derivat, sobretot, de la desmotivació per la manca d’intervencions adequades.

Així mateix, hi ha molts infants amb altes capacitats que, precisament, destaquen per les habilitats socials i la gran capacitat de lideratge.

“Quan es parla de nens i nenes amb necessitats educatives especials, pensem de seguida en els infants que tenen un ritme d’aprenentatge més lent i oblidem sovint els que el tenen més ràpid perquè solem pensar que ja ho tenen tot fet, que tenen superpoders”, defensa la periodista Carmen Giró.