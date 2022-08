Mites i realitats dels nens amb altes capacitats

Després de parlar amb molts testimonis, Giró vol desmuntar tres grans tòpics que no sempre es corresponen amb la realitat: les altes capacitats no sempre estan lligades a les bones notes, a la depressió o als problemes de relació social.

La professora Guillén Martín hi coincideix i afegeix que molts nens i nenes tenen bon rendiment acadèmic, però d’altres, en canvi, presenten un alt fracàs escolar, derivat, sobretot, de la desmotivació per la manca d’intervencions adequades.

Així mateix, hi ha molts infants amb altes capacitats que, precisament, destaquen per les habilitats socials i la gran capacitat de lideratge.

“Quan es parla de nens i nenes amb necessitats educatives especials, pensem de seguida en els infants que tenen un ritme d’aprenentatge més lent i oblidem sovint els que el tenen més ràpid perquè solem pensar que ja ho tenen tot fet, que tenen superpoders”, defensa la periodista Carmen Giró.

L’autora d’El club de los Superman. El día a día de los niños y niñas superdotados (Editorial UOC) va posar un títol irònic al seu llibre per provocar el lector i fer-li evident que aquestes criatures no són pas superherois o superheroïnes i necessiten l’acompanyament de les famílies i de les escoles per desenvolupar el seu potencial.

Amb l’ajuda de diversos episodis i anècdotes i el punt de vista de persones expertes, l’autora s’apropa a la realitat diària d’aquests infants i ofereix pautes a famílies i educadors per acompanyar-los.

Després de parlar amb molts testimonis, Giró vol desmuntar tres grans tòpics que no sempre es corresponen amb la realitat: les altes capacitats no sempre estan lligades a les bones notes, a la depressió o als problemes de relació social.

La professora Guillén Martín hi coincideix i afegeix que molts nens i nenes tenen bon rendiment acadèmic, però d’altres, en canvi, presenten un alt fracàs escolar, derivat, sobretot, de la desmotivació per la manca d’intervencions adequades. Així mateix, hi ha molts infants amb altes capacitats que, precisament, destaquen per les habilitats socials i la gran capacitat de lideratge.

Fer el sopar amb la teoria de la relativitat

“Recordo un nen de sis anys que va agafar la seva cadireta, la va col·locar davant la seva mare i li va demanar: ‘Mama, explica’m tot el que saps'”. A l’audiollibre El club de los Superman, l’autora comparteix episodis de la vida quotidiana de les famílies amb fills i filles amb altes capacitats: des d’una nena que aprofita per preguntar qui és Einstein mentre la seva mare cuina una truita de patates fins a uns pares que recorden al nen: “Deixa de llegir i posa’t a jugar”.

Després d’entrevistar-se amb moltes famílies, la periodista Giró explica que els pares acostumen a entomar la notícia que el seu fill té altes capacitats com una confirmació del que ja sospitaven, i també reaccionen amb nervis perquè no saben com afrontar-la.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

L’experta Guillén Martín destaca que l’important no és que els familiars tinguin els coneixements que plantegen els seus fills, sinó que donin suport quan els nens i nenes demanin una resposta als seus interrogants i vulguin ampliar els seus coneixements.

“El benestar emocional és la base necessària per tenir un bon desenvolupament cognitiu i social, ja que fomentarà una bona autoestima i un autoconcepte adequat, i evitarà la desmotivació acadèmica i l’aïllament”, aclareix.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb Verónica Marina Guillén Martín, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC (àudio).