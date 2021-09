Avui hem tractat els següents temes:

La distribució de la tercera dosis ja està autoritzada per un grup determinat de persones. També tenim aquí la vacunació en menors de dotze anys, parlarem amb el doctor Ferran Moraga Llop, president de l'associació espanyola de vacunologia i pediatria.

-Els pediatres sou uns experts en vacunologia?

La vacunació pediàtrica va ser l'inici de la vacunació als anys 60, aquí al nostre país tenim unes cobertures vacunals què són excepcionals.

-La tercera dosi s'administra a persones immunodeprimides?

Quan parlem de la tercera dosis hem de considerar dos aspectes, en primer lloc una dosi addicional per a certes persones que tenen un sistema immune feble i no han tingut una bona resposta a les dues dosis que han rebut prèviament, en aquestes persones se'ls hi donarà una dosi addicional que formen part d'aquesta primera vacunació. Primer de tot, s'han de detectar immunodeficiències més greus on hi ha una major evidencia científica de resultats.

Finalitza el període vacacional i el que toca és començar a pensar en la tornada la feina i la tornada al nou curs escolar. L'OCU estimat que les famílies gastaran de mitjana 1890 euros per fill durant aquest curs vinent. Parlarem amb l'Enrique Garcia, portaveu de l'OCU.

-Ja tenim aquí la tornada a l'escola.

Comencem el mes de setembre amb una mala notícia des del punt econòmic per la família. Per alguns la tornada a l'escola és com una mena de petit respir perquè tot torna a la normalitat, però aquesta normalitat ve acompanyada d'una gran despesa per les famílies. De mitja les famílies gastaran en 1890 euros per fill en aquest pròxim curs.

-Ha augmentat respecte a l'any passat?

Doncs el cas és que ha baixat lleument respecte a l'any passat, estàvem al voltant de 1902 euros, hem de recordar que les mitges no reflecteixen les diferents opcions que hi ha en els nostres càlculs.