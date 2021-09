Quant costa la tornada a classe a Catalunya?

Finalitza el període vacacional i el que toca és començar a pensar en la tornada la feina i la tornada al nou curs escolar. L'OCU estimat que les famílies gastaran de mitjana 1890 euros per fill durant aquest curs vinent. Parlarem amb l'Enrique Garcia, portaveu de l'OCU.



-Ja tenim aquí la tornada a l'escola.



Comencem el mes de setembre amb una mala notícia des del punt econòmic per la família. Per alguns la tornada a l'escola és com una mena de petit respir perquè tot torna a la normalitat, però aquesta normalitat ve acompanyada d'una gran despesa per les famílies. De mitja les famílies gastaran en 1890 euros per fill en aquest pròxim curs.



-Ha augmentat respecte a l'any passat?



Doncs el cas és que ha baixat lleument respecte a l'any passat, estàvem al voltant de 1902 euros, hem de recordar que les mitges no reflecteixen les diferents opcions que hi ha en els nostres càlculs.



-Catalunya serà una de les comunitats que més gasti?



Les famílies de Catalunya i de Madrid són les que més despesa tenen en educació, al voltant de 2.400 euros l'any per nen. Això ho passa perquè hi ha un major percentatge d'alumnes que van a escoles concertades i privades.



-Que seria el més car de tot?



Fem un cost anual amb de les despeses habituals en aquesta tornada a l'escola, el més car són els llibres, on ens deixem de mitja uns 184 euros per nen, però a l'inici del curs, una família es deixarà de mitja uns 657 euros per fill i això provoca que setembre sí un dels mesos més difícils econòmicament.



-Una situació en la qual es trobaran moltes famílies és el fet de no poder fer servir els mateixos llibres pel germà petit, per què d'un any per l'altre canvien els llibres amb petits detalls per així obligar-nos a comprar llibres nous.



És una situació que segueix sent així, els llibres es trien amb criteris pedagògics i no econòmics, però d'alguna forma s'han de mantenir durant un temps les edicions, cosa que no implica que els centres vagin canviant de llibre amb aquest criteri pedagògic.