Salut començarà a contactar amb les persones que han de rebre la tercera dosi a partir d'avui

La distribució de la tercera dosis ja està autoritzada per un grup determinat de persones. També tenim aquí la vacunació en menors de dotze anys, parlarem amb el doctor Ferran Moraga Llop, president de l'associació espanyola de vacunologia i pediatria.



-Els pediatres sou uns experts en vacunologia?



La vacunació pediàtrica va ser l'inici de la vacunació als anys 60, aquí al nostre país tenim unes cobertures vacunals què són excepcionals.



-La tercera dosi s'administra a persones immunodeprimides?



Quan parlem de la tercera dosis hem de considerar dos aspectes, en primer lloc una dosi addicional per a certes persones que tenen un sistema immune feble i no han tingut una bona resposta a les dues dosis que han rebut prèviament, en aquestes persones se'ls hi donarà una dosi addicional que formen part d'aquesta primera vacunació. Primer de tot, s'han de detectar immunodeficiències més greus on hi ha una major evidencia científica de resultats.



-En aquests casos una tercera dosi està justificada, però en la resta la població ho estaria?



En aquestes dosis addicionals hi ha unanimitat entre l'agència reguladora, l'organisme Europeu de prevenció de les malalties i l'organització mundial de salut estan d'acord en subministrar una dosi de record o reforç i es tracta de l'administració d'aquesta dosi a la població en general. En aquest moment, no hi ha dades sòlides que donin suport a aquesta dosi de record, no obstant s'hauran de fer algunes excepcions com poden ser les persones grans que estan a residències i certes persones d'edat avançada que tenen moltes malalties.



-Altres països han pres la decisió de posar la tercera dosi.



En aquest cas no hi ha unanimitat entre països.



-Quan estaran aprovades les vacunes per menors de dotze anys?



En aquest moment no es pot vacunar a cap nen de menys de dotze anys perquè no hi ha cap vacuna autoritzada. Dintre de dos o tres mesos sortiran les trenes dades dels assajos clínics que estan fent les farmacèutiques en aquesta franja d'edat.